Игорь Артамонов встретился с руководителями машиностроительных предприятий

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провел рабочую встречу с руководителями ведущих машиностроительных предприятий региона. В центре внимания были вопросы развития отрасли, анализ текущих вызовов и обсуждение планов по дальнейшему сохранению производственных мощностей.

Игорь Артамонов обсудил с руководителями и акционерами заводов технологические процессы, сложности с логистикой и поставками компонентов, а также меры государственной поддержки, которые помогают бизнесу развиваться.

Одним из ключевых примеров успешного развития является Грязинский культиваторный завод (ПАО). Предприятие, специализирующееся на почвообрабатывающей технике более 60 лет, демонстрирует впечатляющую динамику. С 2020 по 2025 год его выручка выросла в пять раз, а по итогам 2024 года завод стал лидером в России по производству и продаже оборотных плугов.

Такой рывок стал возможен благодаря масштабной модернизации. В 2023-2025 годах на обновление станочного парка, внедрение роботизированной сварки и новой покрасочной линии было направлено более 200 млн рублей. Инвестиции в автоматизацию позволили резко увеличить производительность без роста численности персонала. В планах завода – продолжить модернизацию, цифровизацию и расширение линейки продукции.

Руководитель АО «Елецгидроагрегат» представил главе региона комплексную программу технологического обновления. Ведущий отечественный производитель гидравлики устанавливает современное оборудование. Только на новую окрасочно-сушильную камеру было направлено 70 млн рублей. Также завершается разработка уникальных испытательных стендов и закупаются высокоточные станки. Предприятие готово гибко расширять ассортимент выпускаемой продукции.

Игорь Артамонов подчеркнул стратегическую важность машиностроительного комплекса для экономики Липецкой области. «Машиностроительные предприятия – это не только рабочие места и налоги. Это компетенции, технологический суверенитет региона и вклад в продовольственную безопасность страны. И только объединение усилий может дать результат», — отметил Игорь Артамонов.