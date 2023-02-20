На регулярной основе губернатор Липецкой области Игорь Артамонов проводит встречи с руководителями действующих предприятий Липецкой области. Особый акцент – на текущее состояние и перспективы развития. Кроме того, внимание уделяется людям, которые заняты на производстве, в частности условиям труда, заработной плате.

Генеральный директор ООО «Строймаш» рассказал губернатору о деятельности завода. Продукция предприятия входит в список «100 лучших товаров России». В настоящее время завод производит гамму бетоносмесителей и растворосмесителей, строительные и садовые тачки, комплекс машин для приготовления окрасочных и шпаклевочных материалов (мелотерки, краскотерки, краскомешалки), машины для шпаклевок и машины для нанесения окрасочных и шпаклевочных составов; камнерезные машины для нарезки облицовочной и тротуарной плитки, керамогранита, а также плиток из мрамора и гранита; компрессоры воздушные. ООО «Строймаш» сертифицировано по системе менеджмента качества ИСО 9001-2000. Осенью 2022 года предприятие приостанавливало свою деятельность, сотрудники находились во временном простое, с выплатой заработной платы согласно Трудовому кодексу РФ. На сегодняшний день деятельность полностью возобновлена. На предприятии трудоустроено более 500 человек.

Также Игорь Артамонов обсудил с генеральным директором ООО «Хорш Русь», Викторией Малкиной перспективы создания кластера сельскохозяйственного машиностроения. В настоящее время предприятие совместно с Фондом развития промышленности Липецкой области принимает активное участие в проработке вопроса создания кластера. ООО «Хорш Русь» является дочерним предприятием немецкого холдинга HORSCH, занимающегося производством почвообрабатывающей и посевной техники и техники защиты растений. В России предприятие ведет деятельность на территории нашего региона с 2010 года. С 2010 по 2015 год функционировало как торгово-сервисное предприятие, производившее крупноузловую сборку. В 2015 году начато строительство производственного цеха с полным циклом производства, включающим разделку металла, сварку, покраску и монтаж. Освоено полноценное производство пяти номенклатурных позиций, наиболее востребованных для российского рынка, с долей локализации более 50%. Налажено производство сварных конструкций для экспорта. На предприятии трудоустроено 127 человек. «Предприятие выполняет все социальные обязательства перед своими сотрудниками и повышает зарплаты. В этом оно может служить примером другим. Сегодня договорились с руководством о взаимном сотрудничестве для повышения коэффициента локализации. Это сделает предприятие независимым от внешнеэкономических факторов и позволит ему развиваться», – отметил губернатор Игорь Артамонов.