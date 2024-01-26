Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провел встречу с руководителями липецких предприятий «Строймаш», «Готэк Лебедянь», «ЛеМаЗ». Они обсудили перспективы развития компаний, уровень заработной платы, вакансии и трудоустройство студентов, меры поддержки.

Генеральный директор лебедянского предприятия ООО «ЛеМаЗ» Руслан Третьяк рассказал губернатору о мощности завода. ООО «ЛеМаЗ» — производителе насосов и насосных агрегатов для добычи нефти, для судостроения и общего назначения. Продукция экспортируется в более чем 20 стран. В компании работают 1376 сотрудников. Игорь Артамонов и Руслан Третьяк обсудили возможность синхронизировать образовательный процесс в колледжах с запросом со стороны предприятия. Планируется, что в торгово-экономическом техникуме Лебедяни откроют набор на операторов станков ЧПУ. Предприятие приобретет оборудование и гарантирует трудоустройство студентов.

«Важно, чтобы студенты могли отрабатывать навыки на современном технологичном оборудовании, точно таком же, как и на производстве. И когда выпускник придет на предприятие, ему не нужна будет адаптация и время на знакомство с оборудованием, его не нужно переучивать», — отметил Игорь Артамонов.

Генеральный директор ООО «Строймаш» Никита Чудесников рассказал губернатору о работе крупнейшего отечественного производителя и поставщика строительно-отделочных машин ООО «Строймаш». Предприятие основано в 1946 году. Сегодня бренд «Строймаш» входит в пятерку лучших Европейских производителей комплексов машин для приготовления окрасочных и шпаклевочных материалов, камнерезных машин для нарезки облицовочной и тротуарной плитки, керамогранита, а также воздушных компрессоров. Кроме того, предприятие производит гамму бетоносмесителей и растворосмесителей и строительные и садовые тачки. «Строймаш» — участник национального проекта «Производительность труда». На предприятии трудятся более 500 человек.

ООО «Готэк Лебедянь» производит гофрокартон и широкий спектр упаковки из него для пищевых и сельскохозяйственных продуктов, включая напитки, фрукты и овощи, мясо птицы и молочные продукты. Директор компании Валерий Кучков рассказал, что клиентами предприятия являются крупнейшие производители продуктов питания. В 2023 году группа предприятий «Готэк» завершила сделку с Mondi по приобретению производственных активов, расположенных в России. В периметр сделки вошел завод по производству упаковки из гофрокартона в Лебедяни. В компании трудятся 256 человек.

«Мы обсудили работу предприятий, планы развития и работу по подготовке кадров. Мы готовы помогать и оперативно решать любые вопросы», – подчеркнул Игорь Артамонов.