Личные встречи с представителями бизнеса ежедневно проводит глава региона Игорь Артамонов. В центре внимания – стабильная работа компаний, сохранение коллектива, своевременная выплата зарплат, меры поддержки. Сегодня эти вопросы Игорь Артамонов обсудил с руководством ООО «Строймаш», Лебедянского машиностроительного завода и ООО ЛПО «Электроаппарат».

Так, завод «ЛеМаЗ» специализируется на производстве насосов и насосных агрегатов для нефтедобывающих, судостроительных, теплоэнергетических и нефтехимических предприятий, атомной энергетики России. Экспортные поставки налажены в страны Азии, Африки и Европы.

Как рассказал генеральный директор ООО «ЛеМаЗ», завод работает стабильно, сохраняет свои мощности. Производственная деятельность адаптируется к новым экономическим условиям. На замену импортным комплектующим уже нашли отечественные, которые сейчас тестируют. Зарплату всем сотрудникам выплачивают вовремя. На предприятии готовы увеличить объемы выпускаемой продукции, есть план расширения производства.

ООО «Строймаш» производит строительно-отделочную технику. Продукция поставляется во все регионы России и страны ближнего зарубежья. Руководитель предприятия рассказал о планах запуска собственного литейного производства. Проект разработан, нужны инвестиции.

«Электроаппарат» специализируется на производстве сетевых шнуров питания, жгутовой электропроводки для бытовой техники, низковольтной аппаратуры. По уставу предприятия не менее 50% от численности персонала составляют работники – инвалиды. Это 175 человек. Главный заказчик продукции — АО «Индезит Интернэшнл», который сейчас приостановил работу, договор на поставку комплектующих в апреле пока не подтверждён.

Игорь Артамонов отметил, что власть окажет предприятию поддержку, все вопросы, касающиеся сохранения зарплаты сотрудникам, будут рассмотрены. Представители промышленных предприятий также обсудили с главой региона вопросы обеспеченности сырьем и налаживания новых цепочек поставок сырья, вопросы сбыта.

«Нам важно сохранить устойчивость экономики Липецкой области. У многих промышленных предприятий есть серьезный задел и потенциал. Мы готовы помочь с решением различных вопросов. Например, будем взаимодействовать с Россетями, чтобы ускорить процесс увеличения производственных мощностей для «ЛеМаза». Поищем инвестора для проекта «Строймаша». Существуют различные меры поддержки для многих отраслей, работа над которыми ведется совместно с федеральным правительством. Встречи с бизнесом будем проводить регулярно», — сказал Игорь Артамонов.

Кроме того, глава региона обсудил вопросы продовольственной безопасности с учредителем Группы Компаний «ЭКОПТИЦА» Эдуардом Кирьяновым, который рассказал о планах по строительству новых сельхозпредприятий и закупке продукции у населения для дальнейшей реализации через собственную торговую сеть. Планируется приобретать у жителей планируют мясо, овощи, фрукты, ягоды, мёд.