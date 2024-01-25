Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провел в липецком фонде «Защитники Отечества» встречу с родственниками погибших бойцов и поинтересовался, оперативно ли решаются их вопросы и есть ли сложные, требующие межведомственного взаимодействия и особого контроля. Так, у одной семьи, проживающей в частном секторе в Липецке, проблемы с электропроводкой, у другой, из села Казаки Елецкого района, – нет удобного подъезда к дому. Губернатор сразу связался с исполнительными ведомствами – обещали все исправить. Родители одного бойца сообщили, что не могут узнать, как именно погиб их сын. К поиску ответа планируют подключить федеральные ведомства.

Также губернатору рассказали об инициативах, которые реализуют подопечные фонда. Олеся Загорская в конце прошлого года на фронте потеряла мужа. Теперь она хочет быть полезной тем, кто столкнулся с таким же горем. Она – психолог со стажем. В фонде проводит тренинги для мам погибших ребят. В планах – помогать и другим родным, кому трудно справиться с утратой в одиночку.

«Это очень хорошая инициатива. Если понадобиться содействие со стороны региона – окажем. Можно создать НКО, занимающуюся данной работой, и помочь в получении грантов», – отметил Игорь Артамонов.

Еще один проект воплощают родители бойца Александра Бьелича. Они организуют спортивные турниры памяти своего сына в 43-й школе, где он учился, и на городском стадионе. Помогают друзья Саши, учителя и Фонд. В будущем школьный турнир хотят сделать традиционным. Кроме того, участники встречи рассказали о своих законотворческих инициативах, в частности, по предоставлению земли для монументов погибших солдат, тела которых не найдены. Игорь Артамонов обещал посодействовать в юридической подготовке и выдвижении.

Участники встречи отметили, что в фонде им помогают решить практически все вопросы – и с документами, и бытовые. Сотрудники компетентные и вовлеченные, откликаются моментально и заинтересованы в исполнении обращений. «Приятно слышать слова благодарности в адрес нашего Фонда. Его работу высоко оценивают на федеральном уровне. Это не просто похвала, но и большая ответственность. Будем стараться работать также качественно и дальше», – подчеркнул Игорь Артамонов.