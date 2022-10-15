Более 40 социальных предпринимателей из регионов Центрального федерального округа принимают участие в бизнес-туре, который проходит в Липецкой области. Это победители этапов Всероссийского конкурса на лучший социальный проект 2021 года в своих субъектах. Их визит в наш регион обеспечила федеральная платформа «Больше, чем путешествие».

Вчера с участниками бизнес-тура встретился губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он рассказал о поддержке, которую получают липецкие социальные предприниматели и ответил на вопросы участников встречи.

Реестр социальных предприятий в Липецкой области формируется с 2020 года. В этом году их число в регионе выросло вдвое – с 32 до 62. Создан Центр инноваций социальной сферы в структуре Центра «Мой бизнес», где оказывается комплексная поддержка и сопровождение социальных предпринимательских проектов. Действуют гранты для социальных предприятий и льготные займы.

«Социальное предпринимательство – очень важное направление в сфере бизнеса, – подчеркнул губернатор. – В Липецкой области для таких предпринимателей введены налоговые льготы, кроме того, мы готовы помогать с предоставлением недвижимости, которая есть в региональной собственности и оказывать необходимое содействие в реализации социально значимых проектов».

Липецкая область – один из трёх регионов ЦФО, который принимает делегацию социальных предпринимателей. Предусмотрена трёхдневная деловая программа, знакомство с лучшими практиками, обмен опытом. Особенность бизнес-туров, которые проводятся в рамках проекта «Больше, чем путешествие», в том, что участники, находясь в принимающем субъекте, посещают туристические объекты. В маршрут по нашему региону вошли археологический парк «Аргамач», древний Елец, сыроварня в селе Рогожино Задонского района, Нижний парк в Липецке, парк чудес «Кудыкина гора», музей-производство «Задонские угощения».

Завершающий день визита гостей из 16 регионов ЦФО будет посвящён народному творчеству Липецкой области. Предприниматели посетят в фольклорный спектакль «Липецкая ярмарка» от Липецкого кукольного театра, а также примут участие в интерактивной программе Областного краеведческого музея и собственноручно распишут традиционную романовскую игрушку.

Образовательная часть дня будет представлена тренингом «Клиентоориентированность в работе социального предпринимателя» под руководством бизнес-тренера и социального предпринимателя Татьяны Максимовой.