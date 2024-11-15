Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с победительницей первенства мира по боксу среди юниоров Дианой Сикстус и чемпионом России по дзюдо Дмитрием Якушевым.

17 – летняя спортсменка из Лебедяни рассказала губернатору, как провела четыре боя в Черногории и победила сильнейшую спортсменку из Франции со счетом 4:1. Год назад на ринге Еревана Диана Сикстус стала бронзовым призёром мирового первенства. Тренирует девушку её отец Роман Сикстус.

Дмитрий Якушев выиграл чемпионат России по дзюдо в супертяжелом весе. До него в регионе 30 лет этого никто не делал. Он также ежегодно пополняет коллекцию наград по дзюдо и самбо, достойно представляя наш регион на соревнованиях всероссийского и международного уровня.

Игорь Артамонов поздравил спортсменов с успехами и пожелал им дальнейших побед. «Мы гордимся такими жителями региона, которые прославляют не только нашу область, но и Россию. Желаю достижения новых высот, а мы приложим все усилия, чтобы поддержать талантливых и перспективных спортсменов», – сказал Игорь Артамонов.

Во время беседы губернатор поинтересовался условиями, в которых занимается Диана, обсудил с ее тренером Романом Сикстусом перспективы обновления тренировочной базы. Также Игорь Артамонов отметил, что спортсмены и тренеры получат премии.