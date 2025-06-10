Игорь Артамонов встретился с участниками патриотического лагеря «Страна Героев»

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил торжественную линейку, посвященную закрытию первой смены всероссийского военно-патриотического лагеря «Страна Героев». Она проходила в липецком лагере «Орлёнок». Ее участниками стали 295 подростков из 10 регионов. Их отбирали на основании личного портофолио. Среди участников — победители региональных и всероссийских патриотических конкурсов, лидеры школьного самоуправления и волонтёрских движений, призёры спортивных соревнований, авторы социально значимых проектов, активисты поисковых отрядов и краеведческих объединений.

«Две недели стали временем ярких впечатлений, новых знаний и настоящего товарищества. Вы тренировались, чтобы быть готовыми постоять за себя и за Родину. И, конечно же, учились работать в команде. Первая смена прошла на отлично. Отдельные слова благодарности хочется сказать наставникам. У многих за плечами боевой опыт и участие в СВО. Это те люди, которые лучше других могут объяснить молодому поколению, как не сломиться под обстоятельствами и остаться верными своим принципам и ценностям», – сказал Игорь Артамонов.

В течение 14 дней смены юные патриоты изучали военную тактику, огневую подготовку, спортивный туризм, боевые искусства, пробовали стрелять, прыгать с парашютом, сдавали нормативы ГТО, причем многие показали результаты на золотой значок. Также они снимали вдумчивые видеоролики, проводили акции памяти. Для них проводили образовательные мастер-классы, встречи с лидерами мнений, интерактивные лекции по военной истории, творческие вечера и кинопоказы. Каждый участник углубленно занимался по одному из четырех направлений: «Защитники», «Хранители истории», «Медиа Победы» и «Волонтёры Победы».

Первая смена закончится 10 июня, вторая – стартует через день. Затем «Страна Героев» пройдет в Республике Башкортостан, Омской и Волгоградской областях. Военно-исторический лагерь «Страна Героев» реализуется Российским военно-историческим обществом с 2019 года в рамках нацпроекта «Культура», с 2025 года – по федеральному проекту «Семейные ценности инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» для развития навыков физической и военной подготовки.