Игорь Артамонов встретился с участниками проекта «Сильные идеи для нового времени»

Встреча главы региона Игоря Артамонова с участниками проекта Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени» состоялась сегодня в администрации Липецкой области. Это был региональный этап всероссийского форума, инициаторами которого выступают АСИ и Фонд Росконгресс.

Цель форума – сформировать содружество инициативных людей и консолидировать 100 сильных идей, которые помогут перезагрузить экономику и социальную сферу, выработать технологическую стратегию развития страны, а также организовать команды, готовые приступить к реализации своих идей и проектов, тиражированию практик, способных обеспечить устойчивое развитие России в новых экономических условиях. Из Липецкой области на форум поступило 69 интересных идей, направленных на улучшение социально-экономического положения нашего региона. Восемь из них попали в топ-1000.

Сегодня авторы проектов – представители предпринимательского и научного сообществ, органов исполнительной и муниципальной власти, а также общественные деятели – рассказали о своих идеях в различных сферах социально-экономического развития. Были презентованы проекты «Эволюция», «Разработка интерактивной инвестиционной карты свободных инвестиционных площадок», «Создание онлайн-площадки по ранней профориентации школьников 5-9 классов «ProМаршрут» и оказание поддержки в освоении профессиональных навыков», «Ярмарка студентов», «Формирование современных компетенций у обучающихся вузов через активное участие в Студенческом научном обществе (СНО), сформированном по принципам Кружкового движения НТИ или Студенческое общество научных экспериментаторов и творцов Национальной технологической инициативы (СОНЭТ НТИ)», а также проект социальной направленности по повышению компьютерной грамотности людей пожилого возраста «IT-ПИОНЕРЫ». Затем состоялось обсуждение дальнейших шагов по их реализации.

Эти проекты были поддержаны региональными экспертами АСИ и органами власти Липецкой области.

«Спасибо вам за проявленную инициативу, активную гражданскую позицию и участие в процессе положительных изменений в нашем регионе», – поблагодарил авторов идей Игорь Артамонов. Лучшие проекты будут реализованы на практике и тиражированы в другие российские регионы. Финальный этап форума состоится 11-12 ноября в Сочи.