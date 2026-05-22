Игорь Артамонов встретился с участниками программ Академии кадрового резерва

В Липецкой области продолжается обучение по программам Академии кадрового резерва. Губернатор региона Игорь Артамонов и депутат Государственной Думы Татьяна Дьяконова провели встречу с участниками – медиками, программистами, молодыми лидерами профсоюзов, активными родителями и общественными деятелями.

Участники проходят полугодовое обучение, чтобы расти в профессии, изучают возможности искусственного интеллекта для развития своих сфер деятельности и готовятся войти в управленческую команду региона. Сейчас для них начался модуль «Архитектура жизни», цель которого – помочь освоить методы системного мышления, целеполагания и личностного роста.

Несколько модулей уже позади. Программисты из команды «Кадры.ИТ-трансформация» разрабатывают цифровые решения для госсектора: от прогнозирования аварий на сетях до сервисов проактивных госуслуг. Команда «Кадры.Медицина» работает над развитием высокотехнологичной помощи, распределением потоков в приёмных отделениях и моделью заботливой поликлиники.

«Главным итогом всех этих программ должно стать сообщество людей, которые не обсуждают перемены, а сами их создают. Мы готовим управленцев из тех, кто уже доказал свою эффективность в профессии. Уверен, эти люди будут определять развитие Липецкой области в ближайшие годы», – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.