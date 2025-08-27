Игорь Артамонов встретился с участниками программы «Гордость Липецкой земли»

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с участниками образовательной программы «Гордость Липецкой земли», которые проходят первый модуль обучения. Глава региона посвятил свою лекцию особенностям госуправления.

В выступлении руководителя области отмечалось, насколько важно слышать людей, понимать их потребности, как эффективно работать в команде.

«Главный принцип, который донёс до участников: в центре любых решений должен быть человек. Технологии, реформы, инфраструктура – всё это имеет смысл только тогда, когда служит людям. И они это понимают», – прокомментировал губернатор по итогам встречи.

Также Игорь Артамонов ответил на вопросы участников проекта «Гордость Липецкой земли».