Игорь Артамонов встретился с участниками региональной стажировки федерального кадрового резерва

Губернатор Липецкой области встретился с участниками региональной стажировки федерального кадрового резерва по программе РАНХиГС. Госслужащие из других регионов России приехали в Липецк, чтобы изучить успешный опыт по направлению «Кадры для рынка труда». Региональные практики и решения интересны для масштабирования в других субъектах, а также выработки предложений для совершенствования федерального законодательства.

Липецкую область участникам стажировки рекомендовали по нескольким причинам. Здесь уже не первый год проводится профориентация среди школьников и сопровождение молодежи по карьерной траектории до трудоустройства. Игорь Артамонов рассказал, что в области был пересмотрен план приема в учреждения СПО: сокращены программы по невостребованным и малооплачиваемым специальностям, увеличены – по нужным профессиям.

В этом году Липецкая область вошла в тройку субъектов пилотного проекта по упрощению поступления в колледж или техникум после девяти классов. Теперь выпускникам достаточно сдать всего два экзамена вместо четырех обязательных. Увеличен прием в СПО – плюс 1500 бюджетных мест. Работодателям предлагают формировать кадровый резерв уже из первокурсников: заключать с ними договоры, проводить стажировки, выплачивать дополнительные стипендии.

«Все это делается для решения важной задачи – наполнения кадрами наших предприятий, которые вносят большой вклад в экономику. Разумеется, с руководителями бизнеса тоже ведем серьезную работу: чтобы они выполняли все социальные обязательства и выплачивали высокую зарплату», – сказал Игорь Артамонов.

Также зашла речь о трудоустройстве других категорий жителей. Для этого службу занятости в Липецкой области трансформировали в кадровые агентства, где кроме трудоустройства предлагают варианты бесплатного профессионального переобучения или помощь с открытием своего дела. Ярмарки вакансий сменились ярмарками высоких зарплат. Особое внимание уделяется сопровождению и возвращению к трудовой деятельности участников СВО. После реабилитации каждому в индивидуальном порядке подбирают задачи, которые ему под силу.

Участники стажировки будут работать в Липецкой области в течение недели. За это время они познакомятся с учреждениями СПО, МФЦ, Центром молодежной карьеры, Центром опережающей профподготовки, побывают в фонде «Защитники Отечества» и на предприятиях, после чего в рамках проектной работы проведут анализ. Губернатор Игорь Артамонов обратился к участникам с просьбой дать объективную обратную связь и поделиться впечатлениями в завершении командировки.