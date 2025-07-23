Игорь Артамонов встретился с участником президентской программы «Время Героев» Андреем Фроленковым

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провёл рабочую встречу с участником второго потока президентской программы «Время Героев» Андреем Фроленковым. Он пробудет в регионе несколько недель — для знакомства с работой различных служб, прежде всего — социальной. Наставник Фроленкова в федеральном проекте — полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев.

Андрей Фроленков родом из Брянска. Почти весь его профессиональный путь связан с Росгвардией: в этой структуре он прошёл путь до полковника полиции. На СВО командовал сводным отрядом. 24 февраля 2022 года подразделению Фроленкова было поручено взять стратегически важный объект, подконтрольный ВСУ. С заданием бойцы успешно справились. За это Андрей Анатольевич был удостоен звания Героя РФ. Помимо Золотой звезды, награждён медалями «За отвагу», «За отличие в охране общественного порядка», орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Такие люди — настоящая опора нашей страны. Искренне благодарен Игорю Олеговичу за доверие — участники федерального проекта приезжают в наш регион не впервые, и это большая честь», — комментирует губернатор Игорь Артамонов.

Андрею Фроленкову представят электронный сервис «Забота», который неоднократно получал высокие оценки на федеральном уровне. «У каждой семьи бойца есть социальный куратор, а через чат-бот решаются вопросы — от бытовых до юридических. Отдельно расскажем, как совместно с Фондом «Защитники Отечества» выстроили чёткую систему сопровождения ветеранов. Помогаем нашим бойцам в реабилитации, переобучении и трудоустройстве», — добавил руководитель региона.