Игорь Артамонов встретился с ветераном Великой Отечественной войны Владимиром Пыхтиным

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с Владимиром Михайловичем Пыхтиным — ветераном Великой Отечественной войны. Он поздравил его с наступающим Днём Победы и вручил знак «Почётный гражданин города Липецка».

Владимир Михайлович Пыхтин родился 5 апреля 1927 года в селе Защитное Курской области. В 1944 году, в возрасте 17 лет, добровольно вступил в ряды Красной Армии и был направлен на Западный фронт. Спустя неделю война в Европе закончилась, дивизию Владимира Михайловича перебросили на Восточный фронт, где солдатом предстояло пройти пешком 2000 км до Хинганских гор на границе с Монголией.

Во время сражения с японскими войсками, которое длилось около месяца, Владимир Пыхтин был миномётчиком. За проявленные мужество и отвагу был награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией», а также получил благодарственную грамоту от Иосифа Сталина. После окончания Второй мировой войны ветеран продолжил службу в Порт-Артуре. За семь лет он прошёл путь до звания старшины и был демобилизован в 1951 году.

«Владимир Михайлович — пример беззаветного служения Родине. Его история напоминает нам, какой ценой завоёван мир. И мы обязаны сохранить это подвиг в памяти поколений. Спасибо вам, Владимир Михайлович. За мужество. За свет в глазах. За Победу», — сказал Игорь Артамонов.

Также губернатор сообщил, что звания почётных граждан получат все участники Великой Отечественной войны в Липецке и других муниципалитетах.