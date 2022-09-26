Губернатор Игорь Артамонов провёл рабочее совещание с городскими и районными военкомами Липецкой области. Он сообщил, что регион успешно справляется с первым заданием по призыву жителей на военную службу.

«Ситуация в Липецкой области отличается от других регионов. Во многих субъектах встречаются жалобы на мобилизацию по неправильным критериям, невнимательное и оформление повесток и других документов. У нас нет такой волны негатива, наблюдается активная гражданская позиция призывников. Мы не должны допускать никаких ошибок. Необходимо обеспечить четкое взаимодействие военных комиссариатов с органами местного самоуправления, уделить особое внимание информированию населения», — сказал Игорь Артамонов.