Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с представителями региона, которые поедут на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. Он пройдет 1-7 марта на территории образовательного центра «Сириус». От Липецкой области там побывают почти 90 человек. Одни поедут в качестве волонтеров и будут помогать в организации. Другие – около 60 липчан – станут участниками. Их отобрали из более 2300 претендентов, оценивая личные достижения.

«Вас ждет событие с потрясающей энергетикой. Фестиваль станет незабываемым приключением, наполненным интересными встречами, знакомствами, мероприятиями, после которых вы сможете шире посмотреть на мир и получите заряд на новые достижения и свершения», – отметил Игорь Артамонов.

На встрече в региональном правительстве Игорь Артамонов вручил благодарственные письма тем, кто принял активное участие в подготовке волонтерского корпуса и формировании липецкой делегации.