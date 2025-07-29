Игорь Артамонов встретился с вошедшими в топ лучших молодых промышленников России липчанами

Губернатор Игорь Артамонов встретился с липчанами, вошедшими в топ Всероссийской премии «Молодой промышленник года». Наилучший результат показала руководитель резидента Грязинской площадки ОЭЗ «Липецк» — «Липецкой Кофейной Компании» Олеся Загорская, которая вошла в десятку лучших.

Олесе Загорской 35 лет. Она прошла путь от администратора проекта до руководителя компании. Сейчас это завод с линией полного цикла, который обрабатывает до 120 тонн зёрен в месяц. Есть собственная лаборатория, осуществляется строгий контроль качества. Компания сотрудничает с крупнейшими сетевыми магазинами страны в ЦФО и Московской области, имеет две собственных кофейни в Липецке.

Заместитель генерального директора Медико-производственной компании «Елец» Максим Александров, учредитель «ЛипецкТехноЛит» Денис Ейкилис, а также не присутствовавший на встрече с главой региона генеральный директор завода «Петэксперт» Дмитрий Цыпин вошли в топ-200 премии.

«Они не боятся вызовов. Не ждут перемен, а создают их. Заводы, технологии, рабочие места — это их вклад в экономику нашей области и страны. Молодые промышленники — наша особая гордость», – отметил руководитель региона.