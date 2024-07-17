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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с исполняющим обязанности командира батальонной тактической группы «Липецк». Несколько недель назад липецкие штурмовики выполняли боевое задание в зоне СВО. Защищали опорный пункт и смогли отбросить противника.

В тяжелейших боях погиб командир БТГ «Липецк» Игорь Тулвеке. Накануне регион простился с ним. Губернатор подчеркнул, что память о герое будет жить.

«Он был патриотом, умел вести за собой, научил своих бойцов никогда не сдаваться. И они не сдадутся», – написал Игорь Артамонов в своём телеграм-канале.

Сейчас бойцы батальонной тактической группы «Липецк» готовятся к выполнению очередных боевых задач. Губернатор и врио командира обсудили вопросы дальнейшего функционирования батальона.

«Есть ряд организационных вопросов, с которыми регион поможет. Некоторые бойцы БТГ «Липецк» сейчас проходят лечение. С реабилитацией помогут наши медики», – сказал губернатор.