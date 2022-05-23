Глава региона Игорь Артамонов сегодня встретился с 14-летними липчанами Ильей Мусиным и Евгением Поленниковым, которые первыми в истории области завоевали золото на главных российских турнирах по спортивной гимнастике и вошли в молодежную сборную.

Юные спортсмены на апрельском первенстве страны, проходившем в Казани, отличились в личном многоборье. Илья стал абсолютным победителем, получив две золотые и две серебряные медали за выступления на коне, опорный прыжок, кольца и параллельные брусья соответственно, а Евгений показал лучший результат на кольцах, в итоге став четвертым. В прошлом году на аналогичных соревнованиях они завоевали золото и серебро. Сейчас у липецких спортсменов запланированы сборы в составе молодежной сборной России, а уже в июне они отправятся с главной командой на международные соревнования в белорусский Гомель.

Игорь Артамонов поздравил юных спортсменов и их тренеров Геннадия Гусева и Ольгу Пивень с успехами, и пожелал дальнейших побед. «Мы гордимся нашими молодыми талантливыми спортсменами, понимая какой огромный труд и они сами, и их наставники, и их родители вложили в эти высокие результаты. Вы прославляете не только нашу область, но и Россию. Желаю вам достижения новых высот, а мы приложим все усилия, чтобы поддержать перспективных спортсменов», – сказал Игорь Артамонов. Гимнасты и их наставники награждены благодарственными письмами и подарочными сертификатами, которые им вручили Игорь Артамонов и глава города Липецка Евгения Уваркина.