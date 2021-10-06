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Глава региона Игорь Артамонов встретился с заместителем полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Артуром Ниязметовым. Встреча прошла в администрации Липецкой области.

В ходе беседы обсуждались реализация национальных проектов, стратегия экономического развития, актуальные задачи, стоящие перед регионом и меры для их решения. Особое внимание Артур Ниязметов и Игорь Артамонов уделили инвестиционным программам и развитию жилых районов Липецка.

«У нас есть планы реновации уже давно застроенных городских территорий. Например, район ЛТЗ. Мы ищем инвесторов, чтобы привести эту часть города в порядок, но нуждаемся и в федеральной поддержке» , – сообщил Игорь Артамонов.

В рамках визита в Липецкую область Артур Ниязметов посетит ОЭЗ «Липецк», сельскохозяйственные предприятия, примет участие в «Открытом диалоге с бизнесом».