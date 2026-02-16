Игорь Артамонов встретился с замкомандира штурмового полка имени Александра Невского

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с заместителем командира 352-го штурмового полка контроля территории «Москва» имени Александра Невского. Военнослужащий прибыл в регион для того, чтобы поблагодарить за поддержку своих подразделений, в которых служат и липецкие бойцы.

Особое внимание участники встречи уделили материально-технической поддержке. Липецкая область регулярно отправляет в полк гуманитарные грузы. «Работаем по запросу: формируем гуманитарку, опираясь на то, что бойцам больше всего нужно. Передали им семь «Нив» для передислокации, эвакуации, подвоза боеприпасов — тех случаев, когда нужна проходимость и надёжность», — комментирует руководитель области. Перед отправкой автомобили прошли полную техническую подготовку. В благодарность за помощь военнослужащий передал Игорю Артамонову копию знамени полка с изображением Александра Невского и полковую медаль.

В свою очередь, глава региона поблагодарил замкомандира за заботу о липецких военнослужащих. «С мыслями о наших парнях мы живём каждый день. Очень переживаем, очень ждём домой. Поэтому любые новости с фронта — невероятно важны, и мы рады каждому сообщению», — подчеркнул Игорь Артамонов.

Кроме того, на встрече обсуждался ход реализации региональной образовательной программы «Гордость Липецкой земли». Проект, предназначенный для ветеранов и действующих участников СВО, готовящихся к работе на государственной и муниципальной службе, сейчас на экваторе: пройдены два модуля из четырёх. Третий модуль стартует в ближайшее время.