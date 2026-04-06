Игорь Артамонов встретился с замкомандующего Центральным округом войск Росгвардии Вячеславом Пытковым

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсудил вопросы безопасности региона с заместителем командующего Центральным округом национальной гвардии РФ Вячеславом Пытковым. Встреча приурочена к 10-летию со дня основания Росгвардии указом Президента РФ от 2016 года.

Вячеслав Пытков — генерал-лейтенант, обладатель трёх орденов Мужества. На СВО — с первых дней. Под его командованием росгвардейцы изъяли сотни единиц огнестрельного оружия и тысячи боеприпасов иностранного производства, задержали десятки членов террористических группировок. Подчинённые Пыткова добыли ценную информацию о планах противника и предотвратили провокации на территории РФ. Бойцы работали на самых опасных участках фронта. Когда враг обстреливал населённый пункт, военнослужащие эвакуировали мирных жителей. Под обстрелом был сильно ранен один из подчинённых Пыткова: генерал на руках вынес его из-под огня и оказал первую медпомощь. За проявленное указом Президента Российской Федерации Вячеславу Владимировичу присвоено звание Героя России.

«Липецкие росгвардецы получили высокую оценку от Вячеслава Владимировича, для нас это важно. Каждый третий сотрудник ОМОН «Легион» имеет государственные награды — медали «За отвагу», «За заслуги перед Отечеством», «За отличие в охране общественного порядка», «За спасение погибавших». За каждым знаком отличия — реальные поступки, мужество и самотверженность. Рад, что познакомился с генералом лично. Росгвардия всегда стоит за нас, нашу страну и ещё никогда не подводила — именно потому, что во главе ведомства именно такие люди, как Вячеслав Пытков», — комментирует встречу Игорь Артамонов.