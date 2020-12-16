Игорь Артамонов выделил средства на дополнительные выплаты медработникам

Глава администрации Липецкой области региона Игорь Артамонов подписал постановление об осуществлении единовременных дополнительных выплат отдельным категориям медицинских работников, оказывающим помощь больным новой коронавирусной инфекцией. Выплаты из областного бюджета получат сотрудники, чей доход может измениться после коррекции механизма осуществления выплат с 1 ноября 2020 года на основании постановления Правительства РФ от 30.10.2020 № 1762.

Чтобы обсудить вопросы выплат за работу с больными новой коронавирусной инфекцией и порядок их получения представители управления здравоохранения Липецкой области встретились с работниками областной станции скорой медицинской помощи. Сотрудники получили разъяснения по всем интересующим вопросам, сообщает региональное управление здравоохранения.