Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний». С новогоднего дерева глава региона снял пять открыток с мечтами липецких ребят.

Егор Клочко состоит в адаптивной хоккейной команде «Снежные барсы», его просьба – роликовые коньки: парень хочет тренироваться ещё и летом. Андрей Кистровских попросил напольную боксёрскую грушу, Анастасия Муштаева – фотоаппарат моментальной печати, Артём Сухарев – телескоп. Тимур Шеметов хочет поехать в Москву на полумарафон. Игорь Артамонов предложил юноше поучаствовать в этой гонке ещё и в Липецке. «Все ребята получат свои подарки. Надеюсь, будут довольны», – отмечает глава региона в своём телеграм-канале.

«Ёлка желаний» наряжена в приёмной Игоря Артамонова. «Открыток с просьбами ребят на ней больше, чем игрушек, но это пока. До конца года не останется ни одной – их снимут коллеги и гости правительства. Так всегда бывает, потому что детские мечты должны сбываться», – подытожил губернатор.