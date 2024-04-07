Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Телеграм-канале выразил искренние соболезнования в связи с кончиной Александра Никонова его родным, близким, друзьям и коллегам.

«Ушёл из жизни наш коллега Александр Николаевич Никонов. Человек, посвятивший жизнь служению малой родине и развитию Липецкой области. Его сердце перестало биться после продолжительной болезни, с которой он стойко боролся, не поддавался ей, оставался в строю. Всегда в работе, всегда с мыслями о регионе и его благополучии. Всегда с людьми – его уважал каждый, кто знал», – написал Игорь Артамонов.

Трудовую деятельность Александр Николаевич начал в 1977 году инженером совхоза «Кооператор» Добринского района. Затем работал на различных руководящих должностях в хозяйственных, партийных, муниципальных органах района. С 1994 года – на государственной службе. С 1998-го по 2010-й – заместитель председателя Липецкого областного Совета депутатов II, III, IV созывов. В течение 23 лет избирался депутатом регионального парламента. Более девяти лет, с 2010 года по 2019-й, работал заместителем главы администрации Липецкой области. В октябре 2019 года назначен помощником (советником) главы администрации Липецкой области. С января 2020-го – исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Липецкой области».

За высокий профессионализм и достижения в трудовой и общественно-политической деятельности Александр Никонов награжден орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетной грамотой Президента Российской Федерации, Знаком отличия «За заслуги перед Липецкой областью», другими государственными, ведомственными и региональными наградами. Александр Никонов – Почётный гражданин Добринского района.

Губернатор области подчеркнул, что Александр Николаевич внёс огромный вклад в развитие законодательной базы региона, работая в Липецком областном совете депутатов. На посту заместителя руководителя области он стоял у истоков знаковых проектов. Под его началом создавалась ставшая одной из лучших в стране система МФЦ, запускались проекты по цифровизации, развивалась молодёжная политика. При его непосредственном участии налаживались межконфессиональные взаимоотношения, были созданы площадки для эффективного взаимодействия с институтами гражданского общества. По его инициативе образованы «Центр развития добровольчества» и «Центр патриотического воспитания населения Липецкой области». Всё это способствовало модернизации социальной сферы, укреплению нравственных ценностей в обществе, поднятию патриотического духа, росту любви к Отечеству.

«Во многом Липецкая область сегодня своими успехами и достижениями обязана именно этому человеку, которого мы никогда не забудем. Это большая утрата для нас, для всего региона. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Александра Николаевича», – написал губернатор Липецкой области.

Прощание с Александром Никоновым состоится 9 апреля в 10.30 в Христорождественском соборе областного центра. Ему было 68 лет. Похоронят Александра Николаевича на его малой родине, в селе Лебедянка Добринского района.