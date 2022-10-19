Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших жителей Ейска в связи с трагедией, случившейся накануне в Краснодарском крае. Вечером 17 октября на жилой район города упал потерпевший крушение при взлете с военного аэродрома СУ-34, частично разрушен девятиэтажный дом.

В телеграмме, направленной на имя губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, глава региона отметил, что все липчане скорбят вместе с жителями Краснодарского края. «Трудно передать словами чувства боли и утраты. Желаю душевных сил в это тяжелое время семьям погибших. Всем пострадавшим – скорейшего выздоровления», – написал в телеграмме Игорь Артамонов.