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Игорь Артамонов выразил соболезнования в связи с трагической гибелью министра МЧС России Евгения Зиничева

22 часа назад
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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов в телеграмме, направленной в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам в связи с трагической гибелью при исполнении служебных обязанностей главы МЧС России Евгения Зиничева.

«В сердцах и памяти тех, кто знал Евгения Николаевича, он навсегда останется примером высокого профессионализма, ответственного и самоотверженного отношения к делу, которому посвятил жизнь», – подчеркнул в телеграмме Игорь Артамонов.

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