Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов в телеграмме, направленной в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам в связи с трагической гибелью при исполнении служебных обязанностей главы МЧС России Евгения Зиничева.

«В сердцах и памяти тех, кто знал Евгения Николаевича, он навсегда останется примером высокого профессионализма, ответственного и самоотверженного отношения к делу, которому посвятил жизнь», – подчеркнул в телеграмме Игорь Артамонов.