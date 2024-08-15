Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов выразил соболезнования родным и близким Александра Харчевского, военного лётчика-снайпера, генерал-майора в отставке, заслуженного военного лётчика России, бывшего начальника Липецкого авиацентра, ведущего и основателя авиационной группы высшего пилотажа «Соколы России». Александр Николаевич ушёл из жизни 14 августа.

«Человек-легенда, который всю жизнь прожил на предельных режимах, – говорится в сообщении губернатора. – Он родился в День Победы, 9 мая 1950 года. И, кажется, побеждал всегда. Любой самолёт, любую фигуру высшего пилотажа, любого противника. На международных соревнованиях Александр Николаевич провёл больше 50-ти учебных воздушных боев с иностранными военными лётчиками и из каждого вышел победителем.

Александр Харчевский – один из основателей пилотажной группы «Соколы России». Сейчас это единственная пилотажная группа, которая на боевых самолётах показывает приёмы ближнего воздушного боя на больших скоростях и сверхмалой высоте. Каждый, кто хоть раз был на авиашоу и видел высший пилотаж Харчевского, наверняка задумывался: «А могут ли самолёты вообще так летать?» А когда понимали, что человек выкручивает фигуры высшего пилотажа на седьмом десятке лет, улыбаясь перегрузкам… Человек-легенда, огромная потеря для всей авиации.

К сожалению, я не застал Александра Николаевича за штурвалом в Липецке. Он ушёл из военной авиации в 2015-м, достигнув предельного возраста для военной службы. Но в нашу встречу я запомнил его крепким, хватким, настоящим соколом.

Соболезную родным и близким. Вечная память настоящему лётчику, человеку, патриоту и герою нашей страны».