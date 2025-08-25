Игорь Артамонов выступил на областной педагогической конференции

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в пленарном заседании 21-ой областной педагогической конференции «Образование 2040: стратегия развития, тактика достижения цели». Она объединила руководителей образовательных организаций региона, муниципальных органов власти, молодых и опытных педагогов, наставников СПО, вузов, учреждений дополнительного образования.

Выступая перед участниками, Игорь Артамонов рассказал о достижениях региона. К примеру, в этом году в Липецке откроются две новые большие школы – в микрорайонах «Взлетный» и «Елецкий». В них учтены все требования к созданию современной образовательной среды. Выдающиеся успехи у липчан на Всероссийской олимпиаде школьников. В этом году количество победителей и призеров увеличилось в 2,5 раза.

«Победителями и призёрами стали 16 юных липчан. Наш регион вошел в топ-3 по результативности в ЦФО. Это показатель не только стараний детей, но и вашего труда, наставничества, искусства вдохновлять», – подчеркнул губернатор.

Также руководитель региона акцентировал внимание на большой работе по популяризации профессионального образования, участии в пилотном проекте наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, а также поддержке молодежи в выборе карьерной траектории. В целом отмечено улучшение системы образования в регионе, которое подтверждается цифрами. «Спасибо вам за труд, любовь к профессии и самоотдачу», – добавил Игорь Артамонов.

В завершении выступления губернатор региона наградил представителей системы образования Липецкой области отраслевыми, региональными наградами, благодарственными письмами.

Областной образовательный форум считается главным мероприятием сферы образования и науки региона. Он проходит с 18 по 29 августа. С 20 августа стартовали образовательные секции, посвященные различным тематикам: всероссийской олимпиаде школьников, «бережной школе» и фестивалю проектов, профориентации, использованию цифровых инструментов в системе образования, концепции развития психологической службы. По итогам будут определены основные тенденции и стратегические векторы развития системы образования Липецкой области. Форум завершат муниципальные педагогические конференции и педагогические советы в образовательных организациях.