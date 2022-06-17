Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на площадке ПМЭФ рассказал о региональном опыте взаимодействия с компаниями, ответственными за вопросы защиты окружающей среды, социальной сферы и стандартов корпоративного управления. Он выступил на панельной дискуссии «Лучшие практики участия бизнеса в достижении национальных целей развития».

«Липецкая область – один из немногих регионов, который имеет и постоянно актуализирует ЕSG-рейтинг. Мы не допускаем в нашу область предприятия, которые не соблюдают принципы экологичности, социальной ответственности и высокого качества корпоративного управления. Это важно для наших жителей, а значит, важно для нас», – отметил Игорь Артамонов.

Игорь Артамонов привёл примеры, когда крупные компании вкладывают средства в развитие социальной инфраструктуры в районах, где расположено их производство. Строят школы, детские площадки, ремонтируют больницы.

«Наша работа с компаниями – это дорога с двусторонним движением. Мы приветствуем тех, кто ведёт социально ориентированный бизнес. Это даёт стимул для комплексного развития сельских территорий. Когда село развито, люди с удовольствием едут туда жить и работать. И это выгодно всем», – сказал Игорь Артамонов.

В дискуссии также приняли участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в ЦФО Игорь Щёголев, руководитель ФНС России Даниил Егоров, руководитель исполнительного комитета ОНФ Михаил Кузнецов, представители крупного бизнеса.