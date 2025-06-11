Игорь Артамонов выступил на всероссийском форуме «Благополучие 2030» в Липецке

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов представил практики по повышению достатка липецких семей и оказанию им адресной поддержки на Всероссийском форуме «Благополучие 2030». Форум стартовал накануне в Липецке и продлится два дня. В нем принимает участие первый заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, эксперты из более 50 регионов.

В числе успешных липецких проектов – платформа «Забота», к которой подключены многодетные, семьи участников СВО и другие особые категории. Через чат-бот они сообщают о сложных ситуациях, а органы власти помогают в их решении. Еще один эффективный инструмент для повышения доходов граждан – соцконтракт.

«В 2025 году в регионе уже заключено 1973 соцконтракта. Каждый пятый – с многодетной семьёй. Самое популярное направление – на открытие своего дела. То есть это не разовая материальная помощь, а фактически трудоустройство», – уточнил губернатор.

В целом, за пять лет по основным направлениям социального контракта в Липецкой области заключено свыше 28 тысяч контрактов, помощью охвачено 82 тысячи человек. Почти 71% заключивших соцконтракт в прошлом году повысили свой доход, при этом у более 47% доход превысил прожиточный минимум. Всего в 2024 году было заключено почти 5000 социальных контрактов.

Также для обеспечения роста доходов граждан в Липецкой области проводят не простые ярмарки вакансий, а ярмарки высоких зарплат. Всех желающих готовы переобучить на более высокооплачиваемую профессию. Молодежь мотивируют выбирать нужные региону специальности – где и платят лучше, и востребованность выше.

Участники форума обсудили результаты государственной политики в области снижения бедности, в том числе среди многодетных семей. Завтра разговор продолжится о новых подходах к профилактике бедности и работе с малоимущими многодетными семьями. Свои решения представят и студенты Липецкого филиала РАНХиГС из многодетных семей. Сессия состоится в «Кампусе «Школа 21».