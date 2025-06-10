Игорь Артамонов выступил с ежегодным отчётом в региональном парламенте и рассказал о развитии региона

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сегодня выступил перед депутатами облсовета с отчётом о деятельности правительства региона за 2024 год.

Первое, чего коснулся руководитель области – экономический рост. Как сообщил Игорь Артамонов, Липецкая область вошла в ТОП-5 субъектов РФ по темпам роста ВРП (+13,3%) за 2023 год, обогнав соседей и заняв 1 место в ЦФО.

Отрасли, показавшие наибольший рост индекса физического объёма ВРП: водоснабжение – 148,1%, обрабатывающие производства – 131,1%, деятельность профессиональная (креативные индустрии, туризм и пр.) – 116,2%, строительство – 112,1%, обеспечение электроэнергией – 111%.

Инвестиции выросли на 28%, а зарплата – на 24%.

«Эти результаты — плод слаженной работы правительства, бизнеса и всех жителей области. Мы сохраняем курс на опережающее развитие и улучшение качества жизни», — резюмировал Игорь Артамонов.

Также отмечалось, что в 2024 году в Липецкой области было создано 12 тысяч рабочих мест создано. Из них 76% – в реальном секторе экономики.

Два раза в десятку попала Липецкая область по темпу роста инвестиций в 2024 году. Регион занял по этому показателю 1 место ЦФО и 8-е по России. Больше всего по инвестициям подросли обработка (+30%), обеспечение электроэнергией, газом и паром (+62%), транспортировка и хранение (+43%).

Губернатор отметил, что в Липецкой области стали больше выпускать машин, бумаги и электрооборудования. Так, автомобилестроение демонстрирует рост вдвое. А вот, например, табака в регионе стали делать гораздо меньше – минус 43%.