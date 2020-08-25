Игорь Артамонов запретил штрафовать жителей Липецкой области за воду

Жители 12 тысяч частных домов в области в этом году столкнулись с новой проблемой. «Липецкоблводоканал» хочет поднять оплату за полив приусадебных хозяйств в несколько раз. По новым расчетам это от пяти до десяти тысяч рублей в месяц, за неуплату грозят штрафы. С проблемой люди пришли к единоросам — встречи проходили во всех районах региона.

Например, пенсионерке Зое Шкатовой придётся оплачивать все 18 соток участка, хотя огородом заняты только шесть.

— Цена просто зашкаливает — возмущается женщина. — Водоканал говорит, что на одну сотку приходится 9 кубов воды. А один куб стоит 40 рублей с копейками. В итоге получается, что только за один месяц я должна заплатить почти шесть с половиной тысяч рублей. Счетчика у меня нет, но столько воды я не использую, — уверена Шкатова.

Для многих жителей сел, малоимущих, пенсионеров, многодетных семей отдать такие деньги за полив участка очень накладно.

Генеральный директор «Липецкоблводоканала» Антон Симаков пояснил, что все начисления делаются по закону. В период поливочного сезона плата за полив для тех, у кого нет счётчиков, начисляется по полному тарифу. Объём расходуемой воды определяется путем умножения поливочной площади на соответствующую норму расхода, которая установлена в размере 9 кубов в месяц за 1 сотку земли.

— Мы не можем в такой сложной период оставить жителей один на один с проблемой, — заявил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. — Мы решили этот вопрос с руководством «Липецкоблводоканала». До конца года за полив люди будут платить по прежним тарифам. Никаких штрафов и пени начисляться не будет.

Но есть и более серьезная проблема. Установка приборов учета должна соответствовать обязательным требованиям постановления Правительства РФ от 04.09.2013 года №776. То есть, индивидуальный узел учета воды должен находиться в смотровом водопроводном колодце, оборудованном лестницей или специальными скобами для обслуживания. Обязательны наличие вентиля и фильтра по ходу движения воды. Стоит подобная работа довольно дорого. Многие селяне просто не потянут установку счетчиков. Власти региона сейчас ищут выход из ситуации.

Игорь Артамонов, понимая сложность вопроса, дал указание профильным ведомствам проработать возможность компенсировать затраты на установку приборов учета воды для льготной категории жителей региона.