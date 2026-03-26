Игорь Артамонов запустил в Липецкой области проект по подготовке ИТ-управленцев

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов дал старт проекту «Кадры. ИТ-трансформация», в рамках которого будут готовить управленцев в сфере цифровых технологий. Открытие прошло в липецком кампусе «Школы 21».

Участие в проекте «Кадры. ИТ-трансформация» примут 46 человек, которых разделять на семь команд и закрепят за региональными министерствами. Обучение продлится шесть месяцев, в течение которых участники программы будут решать реальные задачи и кейсы, осваивать новейшие ИТ-инструменты, включая ИИ, аналитику данных и кибербезопасность, и применять их на практике. Итогом обучения станет защита проектов: лучшие цифровые решения возьмут в работу облправительства.

Создатели проекта «Кадры. ИТ-трансформация» рассчитывают, что в дальнейшем его участники составят региональный кадровый резерв управленцев в сфере цифровых технологий.

«ИИ — не замена человека, а усиление его возможностей. Сегодня быстрее развиваются те, кто соединяет технологии, управление и кадры. Наш проект — для этого. Чтобы Липецкая область оставалась в числе регионов-лидеров цифровой трансформации. Чтобы решения, которые мы внедряем, работали на людей. И чтобы те, кто эти решения создаёт, имели возможность расти в профессии», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.