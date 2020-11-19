Игорь Артамонов заявил, что Липецкая область способна справиться с новыми требованиями Роспотребнадзора

Согласно новым требованиям Роспотребнадзора, срок выполнения лабораторного исследования на коронавирус до выдачи результатов анализа теперь должен составлять не более 48 часов. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов в интервью “Вести Липецк” рассказал, способен ли регион сегодня справиться с такой задачей.

“Если бы меня спросили две недели назад, я бы сказал “нет”. Сегодня – “да”. — сообщил Игорь Артамонов. – Мы укомплектовали лаборатории новейшим оборудованием, и вчера благодарили наших аграриев за то, что они откликнулись. Провели контроль в лабораториях. Там нет в холодильниках проб, хотя раньше было где-то недельное отставание. Надо посмотреть районные больницы и поликлиники, чтобы переправить материал в эти лаборатории. Мощности нам сегодня позволяют увеличить количество тестов. Мы сегодня справляемся с новым нормативом и будем его перекрывать в два раза. Новое оборудование позволяет эту задачу решить легко”.