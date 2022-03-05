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Игорь Батищев: «Я горжусь тем, что я русский»

1 день назад
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Заслуженный учитель Российской Федерации, директор Центра образования, реабилитации и оздоровления Игорь Батищев рассказал, почему поддерживает решение Президента России Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине.

– У меня нет никаких сомнений в правильности этого решения, потому что о том, что такое нацизм со стороны украинцев, я знаю не понаслышке, – говорит Игорь Иванович.

Еще в 1986 году, когда Игорь Батищев работал советником директора учебного центра в республике Мозамбик, он сталкивался с различной антироссийской пропагандой от так называемых «западенцев». И потому понимает, что с тех пор ситуация внутри Украины ухудшилась и нацизм необходимо прекратить.

– Я горжусь тем, что я русский, и не понимаю, когда кто-то говорит, что ему стыдно быть им, – удивляется липчанин.

Как учитель, он считает необходимым рассказывать всем, кто не понимает причин происходящего, о том, что привело к нынешней ситуации.

А переживать о санкциях и вовсе считает лишним. Они бы наступили в любом случае, и наше государство готово к этому.

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