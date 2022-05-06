Липецкий АПК показал очень хорошие результаты в первом квартале. В регионе полным ходом идет посевная, сельхозпредприятия не просто продолжают работать без сбоев, но и строят планы дальнейшего развития. В этом убедился заместитель главы администрации Липецкой области Игорь Кремнев, посетив на этой неделе Елецкий район.

Два предприятия, чью работу оценил заместитель главы, входят в состав кооператива «ЭКОПТИЦА». ООО «Светлый путь» специализируется на выращивании мяса бройлеров. Начиная с 2010 года на двух птицефабриках компании проведена реконструкция 30 птицеводческих помещений. В 2014 году предприятие вышло на производственную мощность. Максимальное производство птицы на убой составило 32 тыс. тонн в живом весе. Птицеводческие площадки комплектуются суточным молодняком бройлеров, выведенных в инкубаториях Липецкой области. Забой птицы осуществляется в СПССПК «ЭКОПТИЦА».

Животноводческое предприятия ООО «Вера», созданное в 2017 году, занимается откормом крупного рогатого скота. Игорь Кремнев посмотрел поголовье скота на откорме. На площадке содержится 2200 голов. Поголовье бычков закупается в предприятиях, входящих в СПССПК «ЭКОПТИЦА», а также в ООО «Агроконсалтинг». Заготовку кормов для поголовья также осуществляет компания, входящая в состав «ЭКОПТИЦА». С представителями предприятия заместитель главы администрации области обсудил перспективы развития мясного скотоводства в регионе. ООО «Вера» планирует строительство дополнительной откормочной площадки для выращивания поголовья КРС, с последующей сдачей на забой. Создание новой площадки намечается в два этапа с увеличением поголовья КРС до 5 тысяч. Кроме того, предприятие планирует приобрести земли для организации собственной кормовой базы.

Также Игорь Кремнев ознакомился с ходом весенних полевых работ в ООО «Елецкий агрокомплекс». Посевы озимых зерновых культур находятся в хорошем состоянии, под них отведено 3,5 тыс. гектаров. Общая посевная площадь предприятия в Елецком районе – более 11 тысяч гектаров. Зерновыми в 2022 году будет занято более 4,8 тыс. гектаров. Под технические культуры отведено около 6,3 тыс. гектаров, в том числе 1,2 тыс. га под подсолнечник, 2,6 тыс. га – под сою. Сахарная свекла разместится на 2,5 тыс. га. Заместителя главы региона очень заинтересовала новая технология КОНВИЗО® СМАРТ, которую активно внедряют на предприятии. Это перспективная совместная разработка двух ведущих мировых компаний: KWS и Bayer: смарт-гибриды семян сахарной свеклы и технология их защиты.