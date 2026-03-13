Игорь Щёголев и Игорь Артамонов посетили Военно-учебный центр ЛГТУ

Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетили Военно-учебный центр (ВУЦ), открытый в одном из корпусов ЛГТУ на ул. Интернациональной, 5а областного центра в 2023 году. Здесь студенты вуза параллельно с основным обучением проходят подготовку и получают военно-учётную специальность без отрыва от основной учёбы. По окончании ВУЦ они принимают присягу и получают военный билет.

Центр готовит сержантов и солдат запаса по нескольким направлениям. Будущие сержанты обучаются по программе «Старший авиационный механик самолётов с реактивными и турбовинтовыми двигателями». Солдаты запаса проходят подготовку по программам «Авиационный механик самолётов» и «Старший оператор расчёта беспилотных летательных аппаратов». Срок обучения по этим программам составляет два года.

В 2026 году в центре запущена новая программа — подготовка офицеров запаса по специальности «Эксплуатация и ремонт самолётов, вертолётов и авиационных двигателей». Она рассчитана на 2,5 года. Таким образом, студенты ЛГТУ могут пройти полный цикл военной подготовки — от солдата до офицера запаса — прямо в стенах университета.

Военный учебный центр ежегодно набирают около 100 человек. Учебный процесс включает не только теорию, но и полевую работу от 4 до 7 дней. Курсанты проходят огневую, тактическую, медицинскую и инженерную подготовку, а также осваивают управление беспилотниками и способы защиты от них.

Параллельно колледж обучает и гражданским специальностям. Специалисты, умеющие работать с беспилотниками, сейчас особенно востребованы в сельском и лесном хозяйстве, картографии, геодезии, строительстве и других сферах. С 2023 года идёт набор на программу СПО «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». С 2024 года открыта программа высшего образования «Системы управления движением и навигация» (бакалавриат): в 2025 году на бюджет поступили 13 студентов, на 2026 год выделено уже 24 бюджетных места.

«Ребята изучают разные виды дронов, практикуются летать в разных погодных условиях, вести мониторинг местности, технически обслуживать беспилотники. За этими технологиями будущее. И хорошо, что наша молодёжь осваивает их уже сегодня», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.