Игоря Артамонова и Лилию Загееву поблагодарили за организацию конкурса «Живая классика»

Фонд Всероссийского конкурса «Живая классика» направил благодарственный адрес главе администрации Липецкой области Игорю Артамонову и и.о. начальника управления образования и науки Липецкой области Лилии Загеевой за содействие в организации и проведении регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».

«На сегодняшний день Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» – самый масштабный детский литературный образовательный проект в России, в котором ежегодно принимает участие более 2,5 миллионов человек из 85 регионов России. Конкурс направлен на популяризацию чтения среди подростков, расширение их читательского кругозора. В Липецкой области конкурс «Живая Классика» проводится с 2012 года. Координатором выступает Центр дополнительного образования Липецкой области. На протяжении восьми лет Фонд «Живая Классика» отмечает высокий профессиональный уровень организаторов конкурса в регионе», – говорится в тексте послания.

Как известно, в 2020 году в конкурсе «Живая Классика» приняли участие более 2000 детей из образовательных организаций Липецкой области. Ученик гимназии «Новое поколение» города Задонска Даниил Болдырев стал финалистом Всероссийского проекта.

Конкурс юных чтецов «Живая классика» способствует духовному и интеллектуальному росту школьников, социализации и объединению на основе общих культурных и духовных ценностей. Проект реализуется на средства гранта президента России на развитие гражданского общества при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.