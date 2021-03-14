14 марта – день рождения у главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова. Сегодня ему исполнилось 54 года.

Об этой дате в своем Инстаграм напомнила мэр Липецка Евгения Уваркина, назвав губернатора человеком, “который болеет душой за наш город и наш регион”.

“Строительство дорог и закупка новых автобусов, возведение школ и детских садов, благоустройство общественных пространств, переселение из аварийного жилья и запуск программы реновации – все позитивные изменения, которые происходят и планируются в областном центре, были бы невозможны без его участия и поддержки. И мне очень приятно, что, несмотря на все трудности, которые существуют, невзирая на «нерезиновый» бюджет региона, губернатор всегда находит возможности для того, чтобы поддержать наши идеи по преображению Липецка.

Игорь Георгиевич – требовательный, порой даже жёсткий, но очень грамотный руководитель. Он умеет правильно расставить приоритеты, найти нужные слова и, что самое главное, – помогает и словом, и делом реализовать важные для Липецка и нужные его жителям проекты.

И сегодня я от всей души поздравляю этого человека! Желаю ему неиссякаемой энергии и крепкого здоровья! Пусть всё спорится! Пусть для развития Липецка и области рождаются новые идеи! Пусть успех позволяет воплощать в жизнь самые смелые и амбициозные из них! Игорь Георгиевич, добра, мира, гармонии и тепла вам и вашим близким! С праздником!”, – написала Евгения Уваркина.