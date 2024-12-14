В Добринской центральной районной библиотеке состоялась первая игра районного молодёжного интеллектуального турнира «Зачёт!».

Турнир организован для стимулирования читательской активности через игру, поддержки талантливой молодежи и создания условий для её творческого и интеллектуального развития.

Первая игра объединила семь команд, участники которых решили проверить степень своей эрудированности и побороться за главный приз. Это команды: «Комета» (Петровская модельная сельская библиотека), «Эрудиты» (Богородицкая сельская библиотека), «Монолит» (Талицкая сельская библиотека), «Оптимисты» (Нижнематрёнская сельская библиотека), «Позитив» (Березнеговатская сельская библиотека), «Шторм» (Паршиновская сельская библиотека) и «Почти Эйнштейны» (МБОУ СОШ № 2 посёлка Добринка). Соревнования интеллектуалов проходили в пяти раундах: «Разминка для везучих», «Вопросы из области литературы», Блиц-раунд, Ва-Банк и «Интерактив-party». Участников ждали вопросы по произведениям русских и советских писателей и поэтов, памятные даты, удивительные факты, работа со словарями, музыкальная викторина и многое другое. Ребята искали связи между, казалось бы, несовместимыми картинками — настоящий вызов для логики!

Эрудиция, острота ума, логика, внимательность, сообразительность и скорость мышления — эти качества были продемонстрированы участниками. Игра оказалась интересной и зажигательной: в ней присутствовали как соперничество, так и задор. Следить за ходом было увлекательно, интрига о том, кто же победит, сохранялась до самого финала.

В упорной борьбе победила нижнематренская команда «Оптимисты». Второе место заняла команда «Позитив» (Березнеговатка). Команды «Комета» (Петровский) и «Монолит» (Талицкий Чамлык) поделили третье место.

Победители игры районного молодёжного интеллектуального турнира «Зачёт!» награждены дипломами и памятными призами. Остальные участники получили ЗАЧЁТные подарки.

Перед оглашением результатов игры была организована музыкальная пауза: выступил ансамбль «Скрипичный ключ» Добринской школы искусств им. Н.А. Обуховой под руководством преподавателя Л.Г. Алексеевой.

Все, кто принял участие, получили заряд хорошего настроения, приобрели новые знания и провели время в библиотеках интересно и весело. Следующая игра уже не за горами, так что готовимся к новым победам и открытиям!