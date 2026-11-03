Играй, гармонь, на День села

В Павловке в свой престольный праздник жители масштабно отметили День села. Более десятка гармонистов-виртуозов из разных уголков нескольких областей радовали павловцев и их гостей, а под переливы гармоней с баянами и сердце становилось шире: люди делились воспоминаниями, подхватывали знакомые с детства песни и задорно под матаню исполняли частушки.

— Поскольку у нас в селе престольный праздник — Покров Пресвятой Богородицы и воздвигнут храм в честь этого православного торжества, — объясняет заведующая местным клубом, организатор и ведущая мероприятия Наталья Алексеевна Сошкина, — то и подобные вечера мы проводим 14 октября или близко к этому дню. Честно говоря, думать о самой форме вечера начинаю прямо сразу после Нового года. Какие-то мысли возникают — записываю, чтоб не забыть их потом внести в сценарий и озвучить в октябре со сцены на Дне села. Всегда хочется, чтоб праздник откликался в сердце каждого и односельчане уходили с торжества с довольными лицами, ведь столько у всех проблем сейчас.

«Сердцу милая сторонка» — так назвала мероприятие Н.А. Сошкина. Длилось оно на сей раз 4 часа! Обычно завклубом старается включать в программу выступления местных талантов: певцов, школьников, бабушек из фольклорной группы, юных чтецов… Но в этот день всё пошло немного не по плану. Сначала воздали честь павловцам золотого возраста, кто своим самоотверженным трудом прославлял родной край. Пять человек проживают в этом селе в возрасте старше 90 лет: Глотова Нина Егоровна, Щеколдина Анна Лаврентьевна, Дементьева Серафима Гавриловна, Михина Зинаида Ивановна, Уколова Евдания Ефимовна. Эти женщины многолетней работой, воспитанием детей и внуков с правнуками оставили яркий след в истории Павловки, земляки с огромным почтением относятся к ним.

В тяжёлые послевоенные годы они поднимали колхоз, выходили в поле на рассвете и возвращались затемно, не жалуясь на усталость. Их руки помнят и пахоту, и сенокос, и долгие смены на ферме. А сегодня рассказы долгожителей о прежней жизни становятся для молодёжи настоящей школой трудолюбия и верности родной земле: каждое слово старожилов — живая летопись села, её так важно беречь и передавать дальше.

После этого поблагодарили Наталию Алексеевну Емельянову, которая стала инициатором проведения субботника на кладбище. В течение нескольких суббот она с сёстрами и другими павловцами занималась благим делом, очищая территорию погоста от сухой растительности, листьев и зарослей. Также огромную благодарность односельчане выразили Александру Владимировичу Михину, не пропустившему ни одного субботника. Его работа теперь хорошо всем видна. Люди не раз отмечали, что с помощью таких неравнодушных жителей кладбище обрело ухоженный вид: стало местом тихой памяти, куда не стыдно прийти в родительский день. А сам почин вдохновил и других павловцев.

В истории каждого села есть люди, которые своим творчеством прославляют малую родину. Павловка богата такими рукотворцами. И в зале была оформлена выставка народного творчества. Односельчане смогли оценить картины и резные деревянные изделия Владимира Михайловича Чумичёва, алмазную вышивку Валентины Андреевны Перфиловой, креативные вязаные сумочки и другие изделия Надежды Викторовны Михалёвой. Кроме того, в истории культуры села есть и несколько мастеров слова. Это Вячеслав Сидоров, Вячеслав Бабков и Галина Рукина. Именно ей и предоставили возможность прочитать своё творение со сцены.

Ну и самые тёплые слова прозвучали в адрес тех, кто сейчас работает на земле и даёт стране «хлеб насущный». Это павловские фермеры Владимир Геннадьевич Плешков, Виктор Арсентьевич Корчагин и Александр Сергеевич Богачёв. Они же и постоянные спонсоры подобных торжеств. Их ежедневный труд — это не просто посевы и уборка урожая, а настоящая опора села: благодаря им в Павловке держатся хозяйства, сохраняются рабочие места и не пустеют деревенские улицы. А надёжность этих людей чувствуется не только в полных амбарах, но и в том, как охотно они поддерживают любые добрые начинания.

Особенно все жители в тот день благодарили А.С. Богачёва. Наверно, не менее тысячи раз он услышал слово «спасибо» от своих земляков. И всё из-за того, что он, ценитель русских народных песен и любитель вечных русских гармони и баяна, пригласил на День села тех самых многочисленных баянистов-виртуозов. Люди искренне признательны Александру Сергеевичу: для многих этот праздник стал глотком душевного тепла, возможностью забыть на время о заботах и от души порадоваться родной песне и частушке. А сам Богачёв, чувствуя такую благодарность, тоже светился счастьем: для него нет ничего дороже, чем видеть, как под звуки гармони оживают лица односельчан и Павловка наполняется светлым настроением.

— Сначала мы заранее пригласили на День села группу «Задушевный разговор», — рассказывает Н.А. Сошкина, — это объединившиеся в дуэт старшеклассник-баянист Евгений Гордиенко и мама пятерых детей Наталья Щепкина, которые прекрасно исполняют песни, жителям нравятся их голоса. Но потом, к всеобщей радости, всё пошло не по сценарию. Наш меценат Александр Сергеевич Богачёв решил, что надо увеличить масштабы торжества и пригласил знакомых гармонистов, знает же лично он их немало. А те, недолго думая, созвонившись с другими коллегами по сцене, все вместе приехали в Павловку. Так и встретили мы около полутора десятков виртуозов из Липецкой, Тамбовской и Воронежской областей. К нам приезжал Андрей Петрович Ивлев, который играл на сцене Кремля. Маэстро входит в золотую десятку гармонистов России.

Также ведущая поведала, что среди приглашённых выступали сёстры Щетинины Надежда и Анна, мы их видели до того в программе у Андрея Малахова. Радовали павловцев своим выступлением Белоглазов Владимир с Лариной Аллой и Плотниковой Ниной, вместе они создали трио «Верба», исполнили для наших земляков свои композиции дуэт Валерия и Раисы Мошкиных, Владимир Бруданин, Андрей Кузнецов, Александр Плотников, Николай Тимофеев, Вадим и Зоя Жиляковы, Евгений Рыжков, Виктор и Елена Чернышовы.

— И, конечно, участвовали в концертной программе среди них наши местные артисты: Ольга и Николай Кретовы с юной Ульяной Богачёвой из Добринки и Василий Ковалёв с Валерием Загорским со станции Плавица. Всех их объединил бывший начальник отдела культуры, сам гармонист-виртуоз Виктор Павлович Першин. Он же вручил нашему спонсору и ценителю русских песен и народных традиций Александру Сергеевичу Богачёву диплом «от братства гармонистов». Долго земляки не могли разойтись из ДК, бесконечно выражая благодарность организаторам и спонсору.

Праздник удался на славу! «Разве можно усидеть на месте, когда играют сразу двенадцать гармоней и баянов! — восхищённо говорили вдоволь наплясавшиеся павловцы. — Мы по-настоящему сегодня душу отвели. Спасибо нашим организаторам и спонсорам».