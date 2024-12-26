Людмила ШИРОКОВА из Дубового рассказывает, как она вместе со школьниками лепит настоящие шедевры из ваты, возродив это немного подзабытое ремесло

ВОТ ВАТА ПРЕВРАЩАЕТСЯ…

Все мы из детства помним больших Дедов Морозов и Снегурочек, сделанных из ваты. Они были главными «охранниками» ёлок практически в каждом доме. А выше, над ними, в ярусах новогодней красавицы — такие же ватные игрушки и стеклянные бусы с красивейшими шарами. Последние — настоящие семейные сокровища, просто так их в руках не подержишь. Тут же мама или бабушка тебя оговорят: «Гляди, не разбей!». Зато ватные — пожалуйста, бери: не бьются!

То, что они из ваты, узнавали, вырастая. Уж больно были красивыми. И откуда мы могли ведать, что это просто раскрашенный материал из аптеки, намотанный на проволочный каркас. У нас таких игрушечных фабрик тут не было, поэтому всё, что вешалось на ёлку, — настоящее волшебство для ребёнка! Помните, пупсики с крошечными лицами в одеяльцах? Или лошадки со слониками?

С годами они истрепались, всё как-то одномоментно заменили пластмассовые шары. Вместо стеклянных они было понравились своей прочностью, но ненадолго: какие-то блёклые. А вот ватные фигурки и вовсе пропали в магазинах.

Зато сейчас есть люди, которые решили это ремесло возродить. Заведующая Дубовским СДК Людмила Широкова — одна из них.

Л.В. Широкова вместе с ребятами из кружка «Ватная игрушка» оформляют выставку новогодних ватных игрушек, ими же украшают ёлку.

— Идея, разумеется, не нова и не моя, — рассказывает она. — Я такие игрушки подсмотрела в Москве, когда мы туда минувшей весной выезжали на ВДНХ от Добринского района. И вдруг в одном столичном магазине я увидела ватные новогодние поделки, правда, по огромной цене. Вспомнилось сразу детство, но купить их за несколько тысяч желания не было. Объяснили мне: дорогие они потому, что ручная работа всегда недешёвая. Захотелось дома тут же попробовать такие сделать самой. Думала: «Чем я хуже московских умелиц?!».

Эти заготовки из ваты скоро тоже станут красивыми игрушками.

Тут надо добавить, что Л.В. Широкова имела право так думать, потому что давным-давно занимается творчеством. Хорошо рисует пейзажи, ведёт кружки по рукоделию у школьников и в местной школе, и в ДК. (Много раз устраивались выставки из её изделий в районном Доме культуры, в том числе и сейчас экспонаты из ваты Л.В. Широковой тоже «гостят» в Добринке). А дома, когда приезжают на выходные, каникулы и праздники, с нею вместе мастерят внуки Глеб и Милана от сына Павла (ещё у мастерицы дочь Юлия). Шестиклассник любит рисовать, а вот 5-летняя его сестра берётся за любую работу, по словам бабушки. Ребятишки уже оценили её домашнюю ёлочку, где почти все игрушки — ватные. Теперь ждут-не дождутся праздников, чтоб приехать из города к бабуле и вживую на них поглядеть да руками потрогать.

Бабуся Ягуся очень обаятельной получилась, автор сама такого от неё не ожидала…

А поглядеть есть на что! Помимо фигурок зверушек, на ней много человечков. Вот Чукча с огромной рыбой, тут Айболит со своим чемоданчиком собрался лечить больных животных, чуть подальше — красавица Мальвина с голубыми волосами. И Баба Яга какая-то добренькая среди них: улыбается и в ужас никого не приводит ни своей ступой, ни метлой.

ДЛЯ НАСТРОЕНИЯ

— Я когда ребятишкам в школу принесла и показала такие игрушки, то они мне не поверили, — рассказывает Людмила Владимировна. — Сказали: «Вы нас разыгрываете, это Вы купили в магазине». Пришлось обратное доказывать и вместе с ними делать ещё больше украшений уже для ёлки ДК. А ребята свои поделки с собой домой забирают.

Синеволосая Мальвина стала для самой мастерицы любимой игрушкой.

— Что нужно для того, чтоб такую игрушку смастерить? — задаю вопрос.

— Нужны вата из аптеки, клейстер из крахмала или любой другой клей и краски. Я использую акриловые, потому что они не растекаются и не мажутся. А самое главное — требуются желание и терпение! Ко мне на кружок «Ватная игрушка» в основном ходят четвероклассники и несколько детей из 3-го и 5-го классов. Первый и второй классы — это участники кружка «Юный эколог».

Айболит спешит на помощь своим зверушкам.

По словам педагога, которая, кроме Дома культуры, 25 лет отработала ещё и в школе учителем дополнительного образования, её юные «ватники» с огромным рвением делают свои поделки, не замечая времени. И удивляются, почему так быстро тут урок заканчивается…

Золотая рыбка, увезу и тебя в тундру!

— Этот кружок у нас заработал в нынешнем учебном году. Начали мы с бескаркасных изделий, у которых внутри либо вата, либо фольга, чтоб ваты меньше требовалось. Ещё бывают каркасные игрушки, первооснову их составляет проволока. Самым первым у ребят был весёлый Колобок. А сейчас дети делают символ года — Змею. Также научились птичек-снегирей мастерить, теперь осталось их красиво расписать.

Новый год без Снеговичков — не праздник.

— Скажите, почему так дорого, по-вашему, ценятся ручные игрушки? — вновь спрашиваю Людмилу Владимировну.

— В каждое изделие мастер вложил свою душу и настроение. Если посмотреть на тех же ребячьих колобков, то они получились разные, хотя задача одна перед всеми стояла. Но у кого-то он весёлый или задорный, а у кого-то не очень. Видимо, знает уже о своей участи.

Снегурочка у автора чернобровенькая.

— Чем лично Вам близки новогодние игрушки?

— Сразу окунаешься в детство. А ватные всегда тёплые на ощупь, не как стекло. Тут же всплывают воспоминания из детства, когда мы с сестрой гостили у бабушки в Пушкино (сестра — Елена Владимировна Рябова, учитель истории Пушкинской школы, тоже прекрасно пишет пейзажи — прим. авт.). А между рамами у неё — вата с нарезанным дождиком и такие же сверху лежат ватные игрушки, которые мы пытаемся достать, но бабушка не разрешает…

Рыжеволосые клоуны с шарами веселят соседей на ветках.

(По словам собеседницы, такая творческая жилка у них с сестрой от отца Владимира Сергеевича Дубровина, который мог и наличники резные смастерить, и коньки на крышу. «Пошли в отца», — так своим дочкам их мама Валентина Кирилловна Дубровина говорит).

— Какая из сделанных ватных игрушек понравилась Вам самой более всего? — опять интересуюсь у рукодельницы.

— У меня их две: Мальвина и Баба Яга. Последняя, посмотрите, прямо как из сказки «Морозко». По времени дня два-три на весь процесс уходит, ведь надо намотать вату, промазать клейстером её, потом подождать, пока высохнет один слой, тогда уж на него накладывать следующий. Быстрее, как ни странно, делаются большие игрушки. А вот на маленькие больше времени уходит, поскольку мелкие детальки и делать сложновато, и потом ещё на фигурку подгонять. Зато уж проработка деталей — всегда волнительный этап, уже видишь, что получается!

А вот и ватный Дед Мороз — игрушек всех апофеоз.

По разговору с Людмилой Владимировной стало ясно: каждая ватная игрушка, будто ребёнок, ей дорога. И любая приносит своей создательнице настоящее удовольствие. Потому и девчонки с радостью взялись их делать, чтобы у всех настроение поднялось.