Торжественное открытие главной экологической ёлки страны состоялось 10 декабря в Московском зоопарке. Новогоднюю красавицу украсили больше тысячи поделок участников второй всероссийской акции «Экоёлка», организованной Росприроднадзором в рамках Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого».

Со всей России дети прислали около 6 тысяч игрушек из вторичных материалов. Более сотни новогодних украшений сделали ребята из Липецкой области. Это поделки из одноразовой посуды, неисправных часов, ненужных пуговиц, старых бус, сломанных игрушек – всего, что могло оказаться на мусорном полигоне и нанести вред экологии.

«Здорово, когда дети проявляют фантазию и направляют свою энергию на благое дело. Это лучше всяких лекций откладывается в сознании, формируя ответственное отношение к окружающему миру. Рад, что липецкие ребята приняли участие в этой новогодней акции», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.