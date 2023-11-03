Новогоднюю ёлку Липецкой области рамках выставки «Россия» украсят глиняные игрушки. Все они уже сделаны мастерами и представляют народные промыслы нашего региона. Романовская, Юрьевская, Добровская игрушки были отобраны, чтобы показать, как разнообразна и интересна культура нашего края. Елецкие кружева также будут украшать нашу ёлку, их сплели 80 метров.

Всего в сквере у ВДНХ установят 89 живых елей по количеству регионов страны. Каждое дерево будет украшено лучшими образцами народных художественных промыслов. Посмотреть на них можно будет с декабря по февраль.

«Наш край богат традициями, которые сегодня формируют его культурную жизнь. Выставка «Россия» даст возможность всем жителям нашей страны увидеть, насколько она огромна и разнообразна», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.