Игры дорожной безопасности провели в детских лагерях Липецка и села Красное

Автоинспекторы и педагоги провели в школьном лагере села Красное тематическую познавательную викторину. Ребята отвечали на вопросы по ПДД, разгадывали загадки и анализировали дорожные ситуации. Особенно понравился разбор реальных дорожных аварий по видеороликам. Несмотря на сложные вопросы, все участники показали хороший уровень подготовки. После завершения викторины сотрудники Госавтоинспекции и юные инспекторы раздавали автолюбителям профилактические памятки.

Как отметил руководитель региональной Госавтоинспекции Андрей Панасович, викторина подтвердила, что школьники хорошо осведомлены об основах Правил дорожного движения и умеют применять их на практике. Это заслуга не только самих ребят, но их родителей, наставников.

В липецком пришкольном лагере, действующем на базе школы №52, юные инспекторы из отряда «Веселый светофор» при поддержке педагогов провели тематическую игровую программу «Дорожная безопасность». В рамках областного фестиваля по безопасности дорожного движения «Мы выбираем жизнь» аналогичные тематические акции проводятся и в других детских оздоровительных лагерях.

«Обучение детей и подростков правилам дорожного движения с помощью игр и викторин делает процесс веселым и помогает лучше запомнить материал. Летняя пора и детские оздоровительные лагеря в Липецкой области – прекрасные время и место для этой работы», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.