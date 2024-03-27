Виктор и Людмила Некрасовы, с. Верхняя Матренка.

День свадьбы: 7 ноября 1970 года.

Людмила с Виктором познакомились в Мазейке. Ей — 18, ему — 22. Вчерашняя десятиклассница, работавшая вожатой в школе, с первого взгляда поразила своей скромностью и красотой молодого инженера колхоза имени Димитрова. Имея серьезные намерения, познакомился с мамой девушки Валентиной Андреевной Хлудневой. А та «перетянула» будущего зятя из колхоза в восьмилетнюю школу, где работала директором. В мужчинах-учителях всегда была большая надобность.

Виктор Иванович, еще не имея педобразования, благодаря своим знаниям и навыкам (когда-то учился в музыкальной школе, служил в армии и имел техническую специальность) свободно преподавал музыку, физкультуру и физику.

— Встречались мы с Людмилой меньше года, — вспоминает Виктор Иванович. — А 2 октября, в День Всесоюзной пионерской радиолинейки (была такая дата в советские годы), подали заявление в Мазейский сельсовет и активно начали готовиться к свадьбе. В сельском магазине никогда не продавались колбаса, сыр и другие деликатесные по тем временам продукты. Все это пришлось везти из Липецка. Вдвоем с будущей супругой, нагруженные тяжелыми сумками, доехав на автобусе до Добринки, домой добирались уже на перекладных (общественный транспорт к нам в те годы не ходил). В Липецке же по специальной справке была куплена одежда для новобрачных и кольца…

Свадебные столы с разрешения заведующего роно накрыли в одном из классов Мазейской школы. Благо, были осенние каникулы, и ученики сидели по домам.

Расписываться в сельсовет молодые пошли пешком в сопровождении свидетелей и немногих гостей. Остальные ждали жениха с невестой в школе.

— На торжество приглашен был весь наш с Людмилой коллектив, без исключения, — продолжает Виктор Иванович. — Мои родители и близкие родственники (человек десять) приехали утром в день свадьбы. Первое их впечатление о селе, где я жил и работал: «Глухомань». Ведь моя малая родина село Донское — красивейшее место на берегу Дона, с большим населением. Это «небольшое неудовольствие» компенсировало нежное чувство родителей к моей будущей жене. Они признали и полюбили Людмилу сразу, как только я привез ее к ним знакомиться.

Гуляли три дня. Играли сразу два гармониста, Виктор тоже помогал им. Гостей было около сотни. Подарили деньгами 150 рублей (на них купили стиральную машину). А коллеги-учителя преподнесли Виктору Ивановичу фотоаппарат «Зоркий», долгие годы потом служивший ему верой и правдой, с помощью которого был оформлен не один школьный фотостенд.

Та деревенская свадьба, где все было очень душевно, а блюда для застолья готовили односельчане по домам, осталась теплым воспоминанием на всю дальнейшую жизнь.

Через 25 лет, на серебряную свадьбу, супруги Некрасовы решили повенчаться. Оба к тому времени работали в Верхнематренской школе. Людмила Васильевна — учителем, Виктор Иванович — директором.

Накануне венчания. 1995 год.

— Для венчания выбрали храм села Демшинка, который тогда только-только восстанавливался, — рассказывает В.И. Некрасов. — С его настоятелем, отцом Александром, у нас сложились хорошие отношения. Старшеклассники и учителя нашей школы время от времени участвовали в субботниках, когда вместе с другими прихожанами вывозили мусор с территории храма, наводили там порядок…

Наверное, с той поры у супругов Некрасовых появилось особое отношение к православным святыням. Во время паломнических поездок посетили десятки монастырей и других намоленных мест нашей необъятной Родины. Самое неизгладимое впечатление на них произвело Дивеево, где Виктор Иванович и Людмила Васильевна побывали уже дважды.

Путешествия — одна из главных семейных традиций Некрасовых. Где только ни побывали — всех городов и бывших советских республик и не перечислишь. Добрались даже до Парижа! Целую неделю жили во Франции, осматривая местные достопримечательности и обедая в ресторанчике на Эйфелевой башне. Ту поездку можно назвать свадебным путешествием к «серебряному» юбилею семьи Некрасовых.

На пенсии супруги стали много путешествовать. На фото — одна из их поездок в г. Ярославль.

— В то время, когда другие вкладывались в какие-то материальные ценности, — продолжает Виктор Иванович, — мы с Людмилой все тратили на поездки. И не жалеем об этом. С годами экскурсии стали даваться труднее. Уже не отправишься за сотни километров на своем автомобиле. Тем не менее в наших планах побывать на Урале, в Казани, еще раз оказаться в Дивеево — настоящем кусочке рая на Земле.

Секрет долгих крепких отношений Некрасовы видят в том, что они воспринимают друг друга как единое целое. Всегда вместе отдыхают в санатории, рыбачат, собирают грибы, занимаются домашними делами… Им нравятся одни и те же вещи, у них общие нравственные ценности.

В своей недавно вышедшей книге «Верность» Виктор Иванович написал: «Самым значимым богатством, подаренным Богом, я считаю свою жену Некрасову Людмилу Васильевну, с которой живем в мире и согласии 53 года. И это все дороже денег, которых я так и не скопил…». Это ли не признание в любви самой дорогой, единственной на свете женщине.