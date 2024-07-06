Галина Ивановна и Василий Николаевич Жигулины из Добринки на днях отметили золотой юбилей совместной жизни, а их любовь намного старше. Лебединая верность — о таких парах говорят.

Полвека семье супругов Галины Ивановны и Василия Николаевича ЖИГУЛИНЫХ из Добринки, но их любовь намного старше.

Как понравились друг другу в Чуевской школе с первого взгляда, так до сей поры не расстаются. Из деревни Наливкино (Жигули в народе) после родной начальной школы сюда ходила красивая, кучерявая хохотушка Галочка (в девичестве тоже Жигулина). Жених Василий — на год старше, позднее в эту 10-летку на учёбу из своего Киньшино приезжал (8 классов окончил до того в Сафоново).

23 августа 1970-го г. Ещё до свадьбы 4 года. Галочка окончила 10 классов, её жених Василий — 1-й курс института. Любовь свою пронесли сквозь десятилетия.

— Галина сразу приглянулась мне, — признаётся Василий Николаевич, — и я не ошибся с выбором. Жизнь это подтвердила. Моя жена — добрейшей души человек, уравновешенная, умеет выслушать, не перебивая. Для простой деревенской девушки была очень интеллигентна. Ни словом, ни делом никого не обидела за все эти годы. А заразительный смех её просто неповторим!

Юная и красивая Галина станет потом замечательной женой, мамой, хозяйкой, бабушкой…

Высокий, симпатичный — видный парень, как в народе говорят, также понравился Галине. Одним словом, не обратить внимания друг на друга они просто не могли. Но их судьба могла б пойти и по другому пути: Галя, старшая из семьи с 5-ю детьми, решила сначала после 8-летки поступить на повара, но девочку не взяли из-за … плохого зрения, на бухгалтера после отправилась — не прошла по конкурсу. Видно, свыше давно было известно, куда ей идти дальше: продолжила учёбу в Чуевской школе и … влюбилась. Стали встречаться.

— Когда в школе познакомились, — рассказывает Галина, — Вася меня на велосипеде из Добринки до Наливкино подвозил, а сам далее ехал.

Так школьная влюблённость переросла в настоящее чувство, которое годы проверили на крепость ещё до свадьбы (6 лет встречались до брака) и вот полвека живут. Как тут про них не сказать: настоящая любовь с лебединой верностью! А школа ещё не раз встанет на их пути. И даже — их детей и внуков, которые там же станут учиться и даже работать.

Молодой инженер Василий не изменит своему жизненному выбору, сделанному ещё в школе.

После выпускного жених поехал учиться на инженера-механика в Воронежский лесотехнический институт. Родители, воспитавшие троих сыновей, гордились успехами сына: не часто сельские мальчишки «добирались» до вузов. Через год в этот город приехала и невеста, только поступать уже никуда не стала, а как старшая в семье решила помогать маме с папой. Дядя по матери, у которого с женой не было детей, позвал Галю к себе жить, и она стала сборщицей на Воронежском заводе радиодеталей. Одним словом, в их жизни всё удачно совпало, расставаться не пришлось надолго.

Как только у Василия впереди «засветился» диплом, заговорили о свадьбе, стали готовиться. Невеста сама заработала себе на наряд и хорошее приданое. На дому у портнихи сшила шикарное белое платье до пола и нарядное короткое на второй день, купила туфли и фату. По тем временам для деревни — просто модель. (Потом эти убранства передавались по наследству, ведь ещё три сестры в доме подрастали).

Молодожёны Галина и Василий Жигулины с мамой жениха, све Валентиной Ивановной (слева) и его родной тётей-крёстной Еленой (сестрой свёкра), в честь которой потом назовут свою старшую дочку.

— Одна из гулявших тётушек, — вспоминает Галина Ивановна, — так и сказала мне: «Сколько свадеб обошла, нигде такой красивой невесты не видела!».

Первый день свадьбы Жигулины праздновали у жениха. Как водится, пригласили всех друзей и родственников. А их немало. На фото — лишь часть.

Если посмотреть на фотографии — и точно! Даже по нынешним меркам платье современное. А фотки, хоть и любительские, но такие замечательные. Все на них смеются, радуются.

Вся деревня прибежала в Сафоновский ЗАГС посмотреть, как женится необыкновенно красивая пара — Галя и Вася, встречавшиеся до того целых 6 лет.

Вот вроде, казалось бы, бумага, но таким теплом от них веет, будто сама заряжаешься тем же весёлым настроением, что было в тот день, 21 июня 1974-го у молодых, их родных и знакомых.

Запечатлел на память всех будущий родственник Александр, жених Галиной сестры Марии, да и поженились они следом за нашими героями в августе 1974-го.

— Знакомый возил на «газончике» фильмы в местный клуб, мы его попросили стать нашим свадебным автомобилем. Целый кузов набилось гостей.

Целый кузов гулявших. Там же молодые танцуют (чуть видны слева). Последние наставления перед отправкой.

И поехали регистрироваться в Сафоновский ЗАГС. По дороге пели и плясали. Сама молодая — тоже хорошая певунья, жених, вообще, пел в студенческом хоре. Из приглашённых много было однокурсников Василия и подруг Галины, некоторые потом свои семьи создали, познакомившись у них.

Да и особого транспорта ранее в колхозах не было. Свекровь, объясняя этот момент сказала: «Как замечательно добрались! За мною из Киньшино в Плавицу сваты вовсе на крыше паровоза ехали» … Первый день гуляли у жениха, второй — у невесты. Ночевали молодые не в доме, где накрывали столы, а в саду, в хатке.

— У нас в Жигулях столы были намного культурнее накрыты, — отмечает Г.И. Жигулина, — моя двоюродная сестра Галина была заведующей вагоном-рестораном в поездах дальнего следования и постаралась от души при оформлении блюд. У свекрови же по-деревенски всё было. На свадьбу нам наложили 360 рублей, но мы их сразу отдали Васиной маме. Одним словом, больше о них речь не вели…

Веселил честную компанию два дня Николай Юдин, двоюродный брат жениха. Сам потом женился поздно. Наверно, пока всех родственников не переженил, не успокоился.

И сразу после свадьбы молодые поехали в город Гдов Псковской области, куда Василия направили работать главным механиком в лесное хозяйство. Молодому специалисту с женой предоставили жильё — половину дома, во второй главный инженер жил. Галина устроилась аппаратчицей на молочный завод. В Гдове и старшая дочка Елена в 1975-м родилась, которую назвали в честь любимой тёти-крёстной главы семейства. Так три года прожили, но очень тосковали по малой родине и в один из дней решили вернуться. Правда, сперва в Воронеж перебрались, но всё — не то, домой сильно тянуло.

И приехали в Добринку, где сразу тоже получили жильё: напротив Чуевской школы домик, принадлежавший ей же. Галина устроилась в школу, соединившую их когда-то, библиотекарем. И с 1978-го по 2007-й она не уйдёт из неё, работая всё это время потом лаборантом в кабинете физики. Супруг в Добринке по специальности устроился. С годами некоторые организации закрывались, приходилось ему менять место работы, но не саму её. Так что инженером от элеватора до «Сельхозэнерго» трудился.

В 1985-м родилась вторая дочь Анастасия, ей уже имя дали в честь Галиной тёти, которая долгое время, до самой смерти, проживала с племянницей, не имея своих детей.

Супруги Галина Ивановна и Василий Николаевич Жигулины с дочками и внуками. Юбилей у хранительницы очага.

Уже по одному этому моменту можно судить о характере хозяев дома. Бывает, что с родными (мамой или свекровью) не уживаются, а тут — тётя жены. В 1992-м Жигулины получили новое жильё по улице 40 лет Победы. И через два года решили свои проверенные чувства закрепить на Небесах: повенчались в храме с. Мордово.

— За это время всякое бывало, без ссор ни одна пара не обходится, — говорит старшая их дочь Елена. — Особенностей у нас, действительно, никаких, обычная семья.

И ещё она добавила: — Механиком папа работал не только на работе, но и всю жизнь дома. Что только ни несли и ни несут ему ремонтировать: часы, велосипеды, косы, электроприборы. Он может, наверное, всё. Даже подшить брюки другу на швейной машинке не составит для него труда. «Золотые руки» — это про него, делал внукам эксклюзивные игрушки из дерева: танки, БТРы, оружие, кормушки. До сих пор имеет в собственности раритетный автомобиль ГАЗ-69, который ремонтирует и обслуживает самостоятельно. Ну а мамочка — есть мамочка. Хохотушка наша. Запах её русских толстых блинов ни с чьим не перепутаешь!

Раритетный автомобиль бережно обслуживает хозяин. Внукам — радость от такого авто.

Такие эксклюзивные автомобили есть только у внуков деда Васи Жигулина.

Мальчишкам повезло — их дедушка Вася в технике не только замечательно разбирается, но и сам её ребятишкам мастерит. Ни у кого таких машинок больше нет!

Галина Ивановна и Василий Николаевич гордятся дочками, старшая стала учителем (работает, кстати, всё в той же знаковой для них школе), младшая — модельером в Липецке. У них четверо внуков-мальчишек, второй из них, Данила, пошёл по стопам дедушки: учится на автомеханика, ну а самый старший Никита тоже радует их своими успехами, обучаясь в Московском энергетическом институте на факультете ядерной энергетики и теплофизики. Самые маленькие — пока школьники.

Дожить до правнуков — простая мечта супругов Жигулиных. Желаем ей исполниться.