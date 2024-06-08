Эльвира и Дмитрий Кожуховы, п. Добринка.

День свадьбы: 16 апреля 1966 года.

Эта семья была создана 58 лет назад. Ее объединяют не только дети, внуки и правнуки, но и общее дело, которому супруги честью и правдой служили всю свою жизнь. Молодых людей когда-то соединила железная дорога, ставшая для обоих любимой профессией на долгие годы.

Эльвира родилась в Волгограде в 1937 году (тогда он еще назывался Сталинградом). Во время войны ее семья с шестью детьми эвакуировалась на Южный Урал, в Челябинск.

После 8 класса девушка поступила в железнодорожный техникум, который успешно окончила в 1957 году, получив специальность техника-эксплуатационника железных дорог. Работать приехала в Липецкую область. Была начальником станции Телегино, что в Елецком районе.

Будущий муж был ревизором на железной дороге, позже занимал другие должности. Так пересеклись их жизненные пути.

Одобрение избраннику Эльвиры дал ее отец, когда родители приехали навестить дочку, а заодно познакомиться с ее женихом.

— «Эльвира, не сомневайся. Это твоя половинка», — сказал тогда папа. И его слова потом подтвердила сама жизнь, — рассказывает Эльвира Васильевна. — Мой Дмитрий оказался большим умницей. Его ценили в коллективе, он был рационализатором и большим тружеником.

Девушка без сомнений обменяла полученную в Телегино квартиру на Елец, где жил тогда Дмитрий. А вскоре молодые расписались в городском загсе.

— Свадьба у нас была скромная, без белого платья и фаты, потому что возраст у нас уже был по тем меркам солидный: мне 28, ему 37 лет, — продолжает собеседница. — После регистрации сделали фото на память, посидели за столиком в ресторане…

Жили и работали Кожуховы в Ельце. Там же у них родились дочки Елена и Марина. После выхода на пенсию супруги переехали в Липецк, а затем — в наш район и вот уже восьмой год живут в Добринке, недалеко от старшей дочери.

Эльвира Васильевна признается, что ей сразу приглянулся наш поселок. Здесь она нашла применение своей кипучей энергии: занимается скандинавской ходьбой, дважды в неделю посещает бассейн, является постоянной читательницей районной библиотеки. А еще собеседница очень любит фотографировать красивые уголки поселка и делать из этих снимков магнитики с видами Добринки.

Эльвира Васильевна и Дмитрий Тихонович благодаря своей профессии, дающей право на бесплатный железнодорожный проезд, когда-то исколесили всю страну. В одной из таких поездок, сидя на вокзале в Москве в ожидании своего поезда, наша героиня взяла ручку, бумагу и стала записывать свои дорожные впечатления. Так у нее появилась еще одна страсть — вести личный дневник. Неиссякаемый интерес к жизни, физическая нагрузка и общение с людьми, уверена Э. Кожухова, и помогают ей сохранять активное долголетие.