В настоящее время железная дорога является важным элементом экономики страны. Ежедневно по ней перевозятся миллионы тонн грузов, сотни тысяч пассажиров, трудится большое количество людей – машинисты и проводники, диспетчеры и путейцы, дежурные, кондукторы и мастера, ремонтники и осмотрщики. Вместе они делают одно важное и нужное дело.

Большое значение железная дорога имеет и для Добринского района. Именно благодаря «железке», по сути, появился и развивается наш районный центр. За всю историю железнодорожной станции «Добринка» сложилось немало трудовых династий, судьба которых тесно связана с железной дорогой.

Почти 40 лет общего трудового стажа на станции «Добринка» имеет житель райцентра Н.Н. Лепихов. По его словам, поезда ему нравились с детства. Николай Николаевич родился в селе Солдатское Тербунского района. Будучи еще маленьким, он с родителями не раз ходил в Тербуны на железнодорожную станцию. Уже тогда присматривался к работе железнодорожников и ему это очень нравилось. После окончания 8 класса Николай решил поступать в Елецкий техникум железнодорожного транспорта. Но потом, в силу ряда причин, ему пришлось бросить обучение. Получив профессию шофера, до армии почти год поработал в местной «Сельхозтехнике». Отслужив, снова вернулся на это предприятие.

Но детские мечты о железной дороге все-таки нашли воплощение в жизни нашего героя. Николай Николаевич решается уехать в Елец и устраивается на путевую машинную станцию-140, которая занималась ремонтом железнодорожных путей.

Именно здесь он познакомился с будущей женой Ниной Ивановной (она родом из Лебедянки), которая училась в местном техникуме и проходила практику в ПМС-140.

И вот в 1983 году они создали свою семью. Вскоре родился сын Николай, позже Сергей и Иван. Нине Ивановне удалось «переманить» Николая Николаевича на свою малую родину в Добринский район, и в 1985 году Лепиховы переезжают в Добринку. Глава семьи устроился монтером путей.

– А через три года, – вспоминает Н.Н. Лепихов, – начальник железнодорожной станции Владимир Петрович Самодуров перевел меня на работу приемосдатчиком груза и багажа. Отказываться я не стал и с того времени так и работаю на одном месте. Раньше в Добринке было 18 (!) рабочих подъездных путей, которые подходили к предприятиям. Сейчас осталось всего 3. Занимаюсь приемкой и отправкой грузов. В данный момент отправляем в основном зерно, принимаем удобрения, техническую соль. Но, бывает, отгружаем и удобрения.

По словам собеседника, сейчас работать стало легче благодаря компьютерам и современным технологиям. Вся информация о грузах – в электронном виде. Редко приходится выходить, чтобы сверить номер поданного вагона визуально с тем, каков он в сопроводительной документации. Раньше же все было на бумаге. А зимой нередко приходилось добираться до вагонов по пояс в снегу.

За всю трудовую деятельность у Н.Н. Лепихова не было никаких форс-мажоров, связанных с его сферой компетенции. Не случайно Николай Николаевич за многолетний добросовестный труд не раз отмечался наградами разного уровня. В копилке его достижений поощрения руководства Мичуринского центра (к которому относится станция «Добринка»), начальника Юго-Восточной железной дороги, есть и министерская грамота.

З1 июля наш герой ушел на заслуженный отдых. Свой опыт он передал Екатерине Александровне Москаленко. Решение уйти на пенсию далось Н.Н. Лепихову тяжело, так как за четыре десятка лет сильно прикипел к своей работе, но подумал, что пора давать дорогу молодым.

На заслуженном отдыхе Николай Николаевич планирует полностью посвятить себя домашним хлопотам и любимым занятиям, вместе с супругой Ниной Ивановной растить шестерых внуков и одну внучку.

Трудовой династии железнодорожников Лепиховых пока создать не удалось. Все сыновья работают в Добринке, в электросетях. А вот внуку Степану, как и его деду в детстве, сейчас очень нравятся поезда. Он не раз бывал на работе у деда. Так что есть надежда, что о династии железнодорожников Лепиховых мы еще услышим…